COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄商圈夜市券發酵　夜市攤商提早打烊業績成長一至三倍

▲高雄市凱旋青年夜市攤商，開心將營業收取到的商圈夜市券展示出來。(圖／高市府提供)
▲高雄市凱旋青年夜市攤商，開心將營業收取到的商圈夜市券展示出來。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-12 12:47:03

高雄市夜市攤商在高市府「高雄開就賺」活動加碼商圈夜市券的加持下，民眾持200元振興券可兌換400元商圈夜市券，尤其是適逢國慶連假各商圈夜市整體兌換數持續成長，帶動業績發酵大幅成長。有夜市回報已增備料但仍不足供應爆量湧入消費人潮提前被掃攤，估算業績有一至三倍的成長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在高雄市商圈夜市券的加持下凱旋青年夜市攤商受惠商圈夜市券消費人潮，提早被掃攤只好貼出售完公告。(圖／高市府提供)
▲在高雄市商圈夜市券的加持下凱旋青年夜市攤商受惠商圈夜市券消費人潮，提早被掃攤只好貼出售完公告。(圖／高市府提供)

▲高市凱旋青年夜市攤商提早收攤的攤商，估算在商圈夜市券的發酵下業績有一至三倍的成長。(圖／高市府提供)
▲高市凱旋青年夜市攤商提早收攤的攤商，估算在商圈夜市券的發酵下業績有一至三倍的成長。(圖／高市府提供)

經發局長廖泰翔今(12)日表示，商圈夜市券是「高雄開就賺」首波加碼活動，兌換倍率最好、使用範圍最廣，推出後引起熱烈迴響，首波將辦理至10月14日，後續會視大型節慶與中央振興券發放期程再研議，讓振興券消費真正落地在商圈夜市攤商，目前已規劃第二波商圈夜市券振興方案，預計於11月啟動，相關內容將於近期公告，後續民眾可上官網查詢。

凱旋青年夜市總經理劉坤松表示，攤商為搶這波國慶連假賞煙火商機，看好高雄券及商圈夜市券助攻早已增倍食材備戰，很多消費者都是「排隊馬上換馬上買」，國慶煙火剛結束，就有攤商被掃攤，照明燈都關了，不少攤商也邊點算收到的商圈夜市券，有些攤商本來一晚做5,000元，這兩天都賣到一晚1萬2000元，效果是很立即性的。他認為，領到商圈夜市券消費者至少近半留下來消費，業績成長是以一至三倍來計算。

三民區三民街攤集場主委周政霖說，要兌換商圈夜市券的消費者真的很多，他自己在攤集場內賣八寶冰，普遍來說各攤都客滿，業績成長是疫情時至少兩至三倍，算是恢復疫情前的水準，「生意真正足好」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀