高雄商圈夜市券發酵 夜市攤商提早打烊業績成長一至三倍
高雄市夜市攤商在高市府「高雄開就賺」活動加碼商圈夜市券的加持下，民眾持200元振興券可兌換400元商圈夜市券，尤其是適逢國慶連假各商圈夜市整體兌換數持續成長，帶動業績發酵大幅成長。有夜市回報已增備料但仍不足供應爆量湧入消費人潮提前被掃攤，估算業績有一至三倍的成長。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-12 12:47:03
經發局長廖泰翔今(12)日表示，商圈夜市券是「高雄開就賺」首波加碼活動，兌換倍率最好、使用範圍最廣，推出後引起熱烈迴響，首波將辦理至10月14日，後續會視大型節慶與中央振興券發放期程再研議，讓振興券消費真正落地在商圈夜市攤商，目前已規劃第二波商圈夜市券振興方案，預計於11月啟動，相關內容將於近期公告，後續民眾可上官網查詢。
凱旋青年夜市總經理劉坤松表示，攤商為搶這波國慶連假賞煙火商機，看好高雄券及商圈夜市券助攻早已增倍食材備戰，很多消費者都是「排隊馬上換馬上買」，國慶煙火剛結束，就有攤商被掃攤，照明燈都關了，不少攤商也邊點算收到的商圈夜市券，有些攤商本來一晚做5,000元，這兩天都賣到一晚1萬2000元，效果是很立即性的。他認為，領到商圈夜市券消費者至少近半留下來消費，業績成長是以一至三倍來計算。
三民區三民街攤集場主委周政霖說，要兌換商圈夜市券的消費者真的很多，他自己在攤集場內賣八寶冰，普遍來說各攤都客滿，業績成長是疫情時至少兩至三倍，算是恢復疫情前的水準，「生意真正足好」。