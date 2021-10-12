熊好券又卡關 柯文哲：其他縣市、五倍券「有這樣審？」
台北市議會財政建設委員會今（12）日上午再度針對熊好券預算進行討論，不過最終因為議員們認為北市府所發的道歉函無誠意，也有議員反應市府對外表示會跟議員溝通，結果截至開會前都沒有人來說明，因此熊好券的預算案再度遭到擱置。對此台北市長柯文哲接受媒體訪問時，直言「五倍券有經過立法院通過、討論嗎？其他縣市有像我們去做預算說明？」
記者丁上程／台北報導
2021-10-12 12:59:17
柯文哲表示，如果議會覺得市府說明還不夠，一定會盡力去說明，但這些振興或紓困預算都相當緊急，「我就講中央政府發五倍券，立法院都有討論且通過這些預算嗎？也是這樣包裹就過去。」柯文哲說，自己的團隊是一個尊重SOP的團隊，如果哪個地方做不好都可以做解釋，「但你看看其他縣市是不是都上了？其他縣市有像我們『煞有其事』編預算然後說明？有嗎？」
副市長黃珊珊也補充說明，表示有些議員可能對「熊好券」審查內容不瞭解，但要和大家說明，疫情之後編預算的時間很短，在7月底編預算，在8月底送議會，對於接下來疫情發展也沒有把握，但知道中央要發五倍券，北市也準備推出熊好券。黃珊珊強調，台北市府很重視北市的振興，程序上面議會有誤會都盡量說明，這部分市府團隊會再去跟議員們做解釋。