拚清零衝疫苗覆蓋率　陳時中：11月推更大接種計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌列席，進行施政報告總質詢；蔣萬安質詢時說，現在政府的整體防疫戰略目標為何，是要清零還是要與病毒共存，因為這牽涉到相關管制措施。
蘇貞昌說，台灣現在其實很安全，但國外疫情變化嚴重，因此台灣現在還是守住國門，同時國內疫調做的很好，因此以清零為目標，但在疫情控制情形下，如果未來病毒沒有很大的變化，漸漸可以變成像流感一樣，就要與病毒共存。
陳時中說，目前的目標還是清零，但必須要有與病毒共存或共存亡的準備，手段則是要建立防疫韌性，從防疫強度與防疫疲勞間取得平衡，對經濟傷害減到最低。
蔣萬安詢問，防疫韌性中的重要參考指標，就是疫苗覆蓋率，何時可以達到群體免疫；陳時中說，他已經跟立法院報告過，這個月底前要達成第一劑疫苗覆蓋率7成、第二劑3成，下個月要更快展開更大的接種計畫，也要在年底前盡量完成第二劑的疫苗覆蓋率達6成，這是一個目標。
蔣萬安追問陳時中，民眾非常關心疫情警戒何時可以降級；陳時中說，現在的降級指標，基本上要看不明感染源的數目，不會以確診個案數，也要考慮到醫療的應變能力，以及對高齡、高風險族群的疫苗注射率，還要看國際疫情的變化等。（編輯：楊凱翔）1101012