《魷魚遊戲》001腦癌爺活到老學到老 76歲撂英文懂玩IG
南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中各演員人氣三級跳，IG追蹤數水漲船高，女主角鄭浩妍更從該劇開播前的40萬粉絲，如今坐擁1918萬人追隨，花不到1個月時間就打敗宋慧喬，榮登南韓女演員IG粉絲數冠軍。此外，劇中飾演編號001、患有腦瘤的70多歲吳一男（吳永秀 飾）也開通帳號，他不僅用英語首發文，更懂得操作「#Hashtag」，大批網友嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-12 13:38:16
吳永秀本月19日將滿77歲，他日前開通IG帳號與粉絲互動，首篇發文以英文自我介紹「大家好，我是魷魚遊戲的吳永秀」，隨後再放上拍攝幕後照，預告他的訪問將曝光，昨晚更透露他錄製劉在錫主持的《玩什麼好呢？》將於下週播出，他每篇貼文都有附上主題標籤Hashtag，活到老學到老讓人敬佩。
吳永秀畢業於東國大學戲劇電影系，1963年以劇團演員出道，1965年踏入影壇，他過往出演的戲劇與電影皆以配角居多，大眾認知度不高，直到2009年出演連續劇《善德女王》飾演月川大師，才讓人留下印象。
他今年出演Netflix製作的《魷魚遊戲》大紅，劇中飾演患有腦瘤的70多歲老人，他覺得生命是短暫的、生命是冒險的，與其被生存遊戲所嚇倒，不如盡心投入；他也是該劇結局的關鍵人物，反轉演技令觀眾震驚不已。