安排位置給陳柏惟？陳其邁：低級惡劣的謠言進行選舉操作
罷免陳柏惟總部昨（11）日邀請北高議員到沙鹿協助刪Q掃街催票，新北市議員林金結語出驚人說：「聽說陳其邁市長已安排一個位置，罷免通過的話，讓陳柏惟回去坐」，陳其邁今日強調：「這是無中生有，用這種低級惡劣的謠言來進行選舉操作，我覺得非常不可取」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-12 13:34:19
高雄市議員邱于軒、陳若翠、李雅芬、陳玫娟、宋立彬以及新北市議員林金結等北高議員，昨日上午齊聚沙鹿刪Q總部，為罷免陳柏惟掃街催票，對於新北市議員林金結說：「聽說陳其邁已經安排一個位置讓他坐？民進黨這麼支持，他不會失業，這樣也好」，邱于軒現場則回答：「我們國民黨團也不是塑膠做的」。
對此高雄市長陳其邁今天反駁：「我想這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言來進行選舉操作，我覺得非常不可取」。
台灣基進則表示，一根手指指著別人時，別忘了三根手指都向著自己，陳其邁幫柏惟準備位子這個就更好笑了？都當到議員了，講話前要先求證這不是基本常識嗎？比賽都還沒結束，國民黨就這麼好心幫我們想「位置」，全台灣誰不知道今天這場罷免案，就是有人輸不起，想把「位置」搶回去呢？！
台灣基進認為，由此可見原命題根本不是陳其邁準備了位置讓柏惟回去坐，而是國民黨正在幫顏家搶一個位置，讓躲在後頭的顏公子好整以暇的回到他的海線國王寶座，真正該重新做人的，不就是這些早已露出貪婪嘴臉，對於官位、權勢的掠奪毫不遮掩的國民黨權貴嗎。