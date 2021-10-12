國產「神車」換人當！這款上市一週年已賣出4.2萬台
國產「神車」換人當！根據業者統計，去年10月12日上市的TOYOTA戰略車種 COROLLA CROSS，在屆滿一週年之際，累計銷售突破4.2萬台，創下SUV單一車型的銷售歷史紀錄。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-12 13:51:16
業者指出，該車款憑藉其優異產品力及精準商品定位，上市後獲得消費者肯定，不但在上市首月接單即突破1萬台，更在今年1月單月熱銷6195台，創下台灣車市過去20年的單月領牌紀錄，而在屆滿一週年之際，累計銷售突破4.22萬台，此銷售紀錄為1999年1月起交通部公路總局所統計的新車領牌數中， SUV單一車型的銷售最高紀錄。
業者表示，該車款具備HYBRID及汽油雙動力引擎、TNGA高剛性車體，加上標配7氣囊以及TOYOTA Safety Sense2.0（智動駕駛輔助系統）等多項主被動安全防護系統，在上市後每月都是台灣汽車市場的單一車款銷售冠軍。
業者稱，而於上月發表全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT，除了搭配帥氣的運動化套件之外，也藉由日本GR團隊專業調校的運動化懸吊系統及底盤性能強化，讓車主更能輕鬆享受駕馭樂趣，推出後也獲得市場好評與年輕人青睞。
根據業者統計，COROLLA CROSS GR SPORT上市首月接單超過1200台，佔該系列車款構比約25％；另外，HYBRID佔比則約為45％，表現超乎預期，也為該系列車款延續更高人氣。