趙天麟批報復性罷免　是國民黨集體墮落

當選國民黨主席的朱立倫近來偕同立委及地方議員積極宣傳罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，民進黨立委趙天麟今（12）天在臉書發文，並引用公督盟肯定陳柏惟是優質立委卻遭國民黨傾全黨之力推動罷免，他批評這是報復也是「中國國民黨的集體墮落」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-12 14:02:59｜2021-10-12 14:04:08
趙天麟臉書發文指出，朱立倫聽到蔡總統國慶演說提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」就抓狂，正傾全黨之力要把每天通勤於立法院及台中選區間、問政曾獲公民監督國會聯盟（公督盟）肯定的優質立委3Q陳柏惟罷免，這是「中國國民黨的集體墮落」。
趙天麟說，前國民黨高雄市長韓國瑜不珍惜高雄市民給予執政機會，落跑選總統、荒廢市政，而遭致比當選市長高出許多的票數罷免，國民黨不思反省竟遂行各種報復性罷免 ;，而且欲罷免的對象都是公認認真專業的民代，這就是國民黨被極端支持者綁架、毫無進步可能性的秀下限。他呼籲台中市民守護陳柏惟，遏止不具正當性、浪費社會資源的報復性罷免歪風。
至於為何鎖定外交及國防委員會的委員陳柏惟與無黨籍林昶佐，趙天麟則質疑，這是要讓台派席次不過半來打擊至為重要的「海空戰力提升計畫特別預算」，及明年因應中國威脅而增加的國防預算，這一切就留給大家公評了。