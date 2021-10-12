航運股重摔！台股終場跌177.59點、收16462.84點
在美股4大指數收黑，台股在雙十國慶3天連假後出現「補跌」行情，今（12）日在電子、傳產及金融3大類股領跌下，盤中失守16400點，一度下探16349.49點，重挫290.94點，航運股更成殺盤重心，即便隨後跌幅收斂，台股終場仍下跌了177.59點，收在16462.84點，單日跌幅1.07%，成交量新台幣2782.99億元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-12 14:14:07
隨著市場情緒轉空，美股收低，其中道瓊工業指數下跌250.19點，跌幅0.72%，收在34496.06點；標普500指數下跌30.15點，跌幅0.69%，收在4361.19點；那斯達克指數下跌93.34點，跌幅0.64%，以14486.20點作收；費城半導體指數下跌25.04點，跌幅0.77%，收3221.23點。
台股今日也是開低走低，以16589.72點、下跌50.71點開出後，在電子、金融及傳產股全面走弱下，盤中一度失守16400點，下探16349.49點，大跌290.94點，其中蘋概三天王台積電更一度跌近2%，股價下探564元，大立光也跌逾1%，鴻海更一度跌逾3%，貨櫃三雄亦重挫，航運股成殺盤重心。
不過，隨著買盤進場承接，大立光翻紅作收，台積電最後也收平盤，台股跌幅稍有收斂，終場下跌177.59點，收在16462.84。在類股表現上，除油電燃氣收紅之外，其餘都收黑，又以航運股跌7.55%最重，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明跌幅都超過9%，倒是華航逆勢收紅，而傳產的貿易百貨類股收盤也跌超過3%，紡織跌幅亦逾2%，其他像是電子零組件、觀光、生技醫療、電機機械、塑膠、化學生技醫療也都有1%以上跌幅。