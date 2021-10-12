《魔物獵人崛起》支援跨平台存檔與遊玩？卡普空：辦不到
在上月底的 TGS 2021 東京電玩展上，卡普空正式宣布《魔物獵人 崛起》將在明年 1 月登陸 PC Steam 平台，許多玩家亦期待起這版能不能夠支援跨平台連線或是存檔同步，不過官方今（12）日已在 Twitter 上表明相關跨平台功能目前無法實現。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 14:20:24
《魔物獵人》系列作為需要花時間農的遊戲作品，自《魔物獵人 世界》登上 PC 時就有玩家希望能夠繼承存檔，而《魔物獵人 崛起》更讓許多玩家希望保留紀錄來體驗畫面更好更流暢的版本，還有接下來的大型 DLC《魔物獵人崛起 破曉》（Sunbreak），或是可以和 Switch 版的朋友一起連線狩獵。但很可惜在經過官方研究之後，本次依然沒辦法滿足粉絲想要跨 Switch 跟 PC 繼承存檔與遊玩的需求。
CAPCOM 在《魔物獵人》官方 Twitter 上表示：「我們聽到了你們對《崛起》、《破曉》跨平台存檔/遊玩的需求，但遺憾的是，經過整個開發過程的檢視，我們發現這次無法讓它實現。一如既往的，我們感謝你們的持續反應與支持。」雖然沒有明說原因為何，不過玩家想要在高畫質、高幀數下接續 Switch 記錄體驗狩獵的期望確定落空了。
而無論是跨平台存檔繼承或是遊玩，Nintendo Switch 上早有其他遊戲如《HADES 黑帝斯》、《巫師 3：狂獵》等先例，即使不支援跨平台進度的熱門遊戲《APEX 英雄》也能夠跨平台連線，因此《魔物獵人崛起》無法跨平台並非 Switch 與其他平台的軟硬體限制，應屬於卡普空的開發問題，玩家想要與朋友跨平台連線或是無痛平台轉移勢必得再等等了。