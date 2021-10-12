優質生活館、新型態服務　迎創新消費體驗

全台首家全新「統一集團優質生活館」落腳高雄鳳山區，整合統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌進駐，300坪的超大空間，規劃了許多特色體驗，像是康是美首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，更上架南台灣獨家販售的「科學麵香辣風味」。「H會館」則首次打造品牌紅酒禮盒，原廠裝瓶跨海來台，為開館10周年即將轉換品牌形象的首波預告。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-12 14:38:44
「統一集團優質生活館」整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，7-ELEVEN結合OPEN !家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館初次結合「巧克力冷藏櫃」；並首次引進冷藏恆溫酒櫃，嚴選世界各地紅白酒、香檳、清酒、氣泡酒等知名酒款。
康是美門市深耕市場達成400店嶄新里程碑，宛若小型精品百貨，以「生活的店」為定位，為升級優質體驗，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡；店內規劃多樣化生活提案，包括設置統一企業暢銷15大品牌專區、引進超過5000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納。特別的是，傳說級零食「科學麵香辣風味」南臺灣只有在此門市獨家販售，自1978年上市熱賣的「科學麵」，推出全新「香辣」口味，40年經典香脆麵體，搭配秘製香辣粉，無辣不歡的朋友們，千萬別放過嘗鮮的機會。
H會館矗立屏鵝公路旁，以UFO造型景觀餐廳、無邊際泳池等聞名。H會館計畫明年度展現全新品牌形象，以訂製精釀紅酒禮盒打頭陣，未來將持續在餐飲及服務面上營造「質量並重」的新型態。首次打造的品牌紅酒係由歐洲釀酒師選用Cabernet葡萄品種精釀而成，富有層次深度的果香、精緻的酸度，與圓融的單寧澀感，為此款酒帶來優雅質感，在不同的層次交織出令人愉悅放鬆的美味與氛圍，十足代表了南國的陽光與海濱渡假氣息，無論是單飲或是搭餐，都可以有舒適的品飲經驗。