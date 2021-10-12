SIE CEO：中東人在PS主機前沒玩過遊戲 自豪拓新市場被噴

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Jim Ryan 在採訪中表示：「我為之感到自豪的一件事是我們挑戰了極限，開闢了從未有過任何遊戲文化的市場。 中東地區的人們在 PlayStation 主機之前從未玩過遊戲。而在 PlayStation 出現之前，俄羅斯的遊戲產業規模很小，西班牙的遊戲產業也規模很小，所以我們真的在地理上突破了極限。」





▲SIE CEO自豪PS拓新市場說法引中東網友不滿

這段話引起了中東網友的不滿，中東遊戲開發者 Rami Ismail 就在 Twitter 上反駁了Jim Ryan 表示，「我們和西方國家都在同一時間有了網咖、街機和紅白機ROM。當然我們也買過盜版遊戲和中國山寨的 PolyStation，因為你們不願意賣給我們。」





也有中東網友跳出來稱 Jim Ryan 的觀點是錯誤的，表示中東人從上世紀 80 年代開始就開始玩遊戲了，他們玩過雅達利、紅白機、Sega Genesis（世嘉 Mega Drive）和其他遊戲主機，駁斥道：「能說出中東人在 PlayStation 主機之前沒玩過遊戲，這種話的人一看就是與現實脫節的人。」





除了遊戲開發者與網友的不滿，IGN 中東亦發文指稱電子遊戲早在 PlayStation 進入前就在中東流行，從 Famicom 到網咖，早在 PlayStation 進入中東的商店之前，中東人就一直在享受遊戲。





此外也有網友指出，Jim Ryan 對俄羅斯的看法同樣有誤， 早在 PlayStation 主機之前，遊戲就在那裡大行其道，只是俄羅斯人主要在C64（Commodore 64）和PC上玩遊戲，而不是遊戲主機。



