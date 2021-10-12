年度藝術大獎「高雄獎」徵件開跑　首獎最高50萬

高雄市立美術館一年一度的《高雄獎》，自1997年辦理至今已邁入第26年，第26屆《2022高雄獎》即日起徵件至11月12日，「高雄獎」首獎3位得主將各獲獎金50萬元，另有優選獎、入選獎獎項；何創時書法藝術文教基金會則提供10萬元獎金，特別為書法、篆刻類創作者提供「何創時書法篆刻類特別獎」。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-12 15:14:24｜2021-10-12 15:32:12
作為台灣最具代表性的藝術獎項之一，《高雄獎》持續以多元開放的精神，期待創作者以創見媒材、創新思維來創作。第26屆《2022高雄獎》維持「初審分類、複審不分類」的機制，初審依作品媒材類別分開評審，而複審階段不分類，在沒有媒材框架的限制下，使不同媒材的作品展開跨域對話。
為反映當代創作發展趨勢，高美館近年將《高雄獎》大幅改制並調整為五大創作類項，分別為書寫性暨書畫藝術、繪畫性暨版次藝術、空間性藝術、影像暨科技媒體藝術、計畫型暨跨領域藝術。
每位《高雄獎》參賽者可自由選定單一類項參賽，並自2020年起採用實名參賽制，於複審階段開放評審委員與參賽者的直接對話，讓創作者得以充分說明參賽作品之創作理念，並取消具中華民國國籍之參賽條件、凡持有在台居留簽證者皆可報名參加。
高美館將以重新改造後的四樓展覽空間作為平台，在更加當代的藝術氛圍與場域中展出本屆《2022高雄獎》入選作品，呈現入圍高雄獎創作者具創意、挑戰性以及實驗精神的藝術作品。欲參加《高雄獎》之創作者，需於2021年11月12日以前至高雄獎網站完成線上報名，徵件簡章可至高雄獎報名網站下載。