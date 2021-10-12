宗教因素有機會豁免打疫苗　美媒：信教人數上升

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根據美國1964年的民權法案，若因宗教信仰產生部分限制，國家應給予尊重，雇主也不得基於種族、膚色、宗教、性別和國籍歧視員工。舉例來說，貴格會(Quakers)反對任何形式的戰爭和暴力，其信徒可申請豁免參軍；基督新教重洗派門諾會中的分支艾美許人(Amish)力求簡樸度日、拒絕現代設施，其信徒通常不會接受初中以上的教育，過去也曾因此與州政府有諸多衝突，但後因憲法中的信仰自由條款，政府也陸續允許艾美許人以自己的方式教育孩子。
雖然憲法保障信仰自由，但有關宗教是否應該被拿來當成拒絕接種疫苗的藉口，在美國仍爭議頗多，目前世界的主流宗教，基本上都未反對接種疫苗，因此會尋求宗教豁免的，較多是信奉小眾的教派，有些宗教團體為了吸引信徒，甚至會收費協助撰寫接種豁免信，或是教導人如何以宗教豁免的方式取巧，逃過接種。
反對人士認為，面對病毒和生命健康，宗教豁免不應適用於新冠疫苗接種領域，唯一不該接種疫苗者，只有那些首次接種疫苗後即出現嚴重過敏反應的人，疫苗規定是站在最強烈的道德基礎上，人民有責任保護自己和他人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。