高雄「商圈夜市券」太熱銷　陳其邁再加碼10萬份

高雄市政府配合五倍券推出「高雄開就賺」振興活動，其中民眾持200元振興五倍券可兌換400元「商圈夜市券」，適逢國慶連假兌換熱潮，帶動商家業績大幅成長，由於10萬份商圈夜市券已經快兌換完，高雄市長陳其邁今（12）日宣布第二波再加碼發放10萬份商圈夜市券。此外，數位綁定的高雄券也將再與8大優惠券對接。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-12 16:11:30
民眾以1張200元的五倍券，即可到全高雄的19處商圈、28處夜市消費，兌換8張50元的商圈夜市券，不找零、限高雄使用，採隨換隨發隨用。10月8日至11日的國慶假期，民眾扶老攜幼大排長龍兌換。也讓商圈夜市業績巨幅成長，甚至有攤商被掃攤提早打烊。
至於，今日兌換地點剩晚上6點到9點前鎮區德昌夜市仁愛里活動中心；13日晚上只有大樹區鳳山寺夜市；14日晚上有梓官區蚵赤夜市和阿蓮區阿蓮夜市。至於，第二波商圈夜市券振興方案，預計於11月啟動，相關內容將於近期公告。
陳其邁表示，商圈夜市券兌換熱潮「民眾反應實在太熱烈了！」第一波10萬份已經快發完了，後續會再加碼10萬份，請大家放心。陳其邁也提到，在百貨、餐廳業者連日來消費人口非常多，發放高雄券情形同樣超乎預期，他保證後續會再加碼優惠，讓更多行業受惠，一有消息會再跟大家公布。