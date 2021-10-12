修平科大推展雙聯學位 接軌海外修習雙學位文憑

地球村時代，修平科技大學為培育學生國際移動力，致力推展海外實習、雙聯學位等學制，成效卓著。其中，應用日語系學生陳奕圻，即透過雙聯學制，在疫情爆發前，前往日本城西國際大學展開2年學習，今年8月底畢業返台，順利取得兩所大學文憑，也一圓出國遊學夢。。





我是廣告 請繼續往下閱讀

從小就喜歡日本文化的陳奕圻，就讀臺中家商國際貿易科期間，努力增進自身的日語能力，在得知修平科大提供完善的出國研修制度，他便以攻讀雙聯學位為目標。進入修平應日系後，在專業師資指導與豐富課程浸潤下，陳奕圻出國前，就已經通過日本語能力試驗JLPT難度最高的N1檢定。





陳奕圻坦言，在決定前往日本求學前，心情難免忐忑不安。但在系上老師協助與關懷下，給足了他很大勇氣去築夢。在日本攻讀期間，陳奕圻最大收穫是語言能力提升，過去的他相當害怕與人說話，日語也說得不甚流暢。





陳奕圻欣喜表示，經過在日本兩年歷練，由於和同學、教授討論交流機會多，讓他的日文會話能力突飛猛進，甚至能大方上台與學弟妹們侃侃而談、分享出國求學經驗。此外，日本「職人觀念」嚴明，教授與學生間有很嚴格的階級意識外，跟不同文化的同學相處，無形中也開啟不同視角，是另一收穫。





修平科大推展海外實習、交換學生、雙聯學位和短期研修績效顯著，以應用日語系為例，總計有四分之一學生參加海外實習；十分之一參加雙聯學位或是擔任交換學生。學生們因為接觸海外經驗和他國文化洗禮，對人生觀有很大改變。陳奕圻即說，透過雙聯學位取得兩所大學文憑外，還能一圓出國遊學夢，是非常難能可貴機會。





無縫接軌世界是近年來的潮流趨勢，修平科大致力與國外學校合作推動雙聯學位，學生通過申請即可在兩校就讀，並於修業年限內取得雙邊學位。不僅讓同學們實現出國讀書的夢想，更培育出更多具國際觀之優秀人才。



