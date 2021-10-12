葳格國際部與美大學簽署備忘錄 直升頂尖學府不是夢

台中市葳格國際學校國際部積極培育國際人才，今年與美國明尼蘇達大學杜魯斯分校簽署合作備忘錄(MOU)，協議成績符合標準的畢業生，可直升杜魯斯分校，這是該校在台唯一策略聯盟學校，讓高中學程與美國大學無縫接軌，為學生量身打造多元升學管道。





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國際部校長柳立慈表示，明尼蘇達大學杜魯斯分校為美國中西部公立大學排名第8名學府，以培育頂尖生科人才聞名。此次與葳格簽署的保證入學專案(the Pathway Program)，內容包括，國際部學生在完成高中四年課程（比照國外4年學程制），即取得雙方承認的高中文憑。





▲葳格國際學校國際部與美國明尼蘇達大學杜魯斯分校簽署合作備忘錄(MOU)，葳格畢業生符合資格即可直升入學。（圖／葳格提供）

柳校長說，高中畢業生凡在校成績符合標準者，皆可提出直升申請。至於中途轉學到葳格國際部學生，只要在葳格讀滿兩年的畢業生，不需額外提供托福或雅思成績，即可直接進入大學課程。滿一年的學生也可以直接加入明尼蘇達大學杜魯斯分校的學術英文課程，並於完成後開始大學課程。這在在彰顯葳格在國際教育成果及教育無國界精神，進一步為學生提供更多元的升學選擇。





國際部校長柳立慈深耕國際教育多年，充分了解擴展學生國際視野的重要性，也深知現在接軌國際的趨勢。柳校長表示:「此次與美國明尼蘇達大學杜魯斯分校合作，不僅為學生提供了直升美國名校的入場券，同時也有助於學生的生涯規劃，培養學生國際競爭力，往後將持續深化彼此合作，打造雙贏的局面！









