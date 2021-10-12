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蘇貞昌轟「不要臉」　鄭麗文暴怒衝備詢台要求道歉

▲鄭麗文因蘇貞昌怕「不像妳這麼不要臉」暴怒，衝向備詢台要求道歉。（圖／翻攝自國會頻道）
▲鄭麗文因蘇貞昌怕「不像妳這麼不要臉」暴怒，衝向備詢台要求道歉。（圖／翻攝自國會頻道）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-12 16:43:02｜2021-10-12 16:57:59

國民黨立委鄭麗文今（12）日質詢時表示，行政院長蘇貞昌應展現保衛台灣決心，「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇貞昌立即回「我不會像妳這麼袂見笑（不要臉）」，鄭麗文氣炸要求副院長蔡其昌暫停時間，衝向備詢台指著蘇貞昌要求他道歉。

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蘇貞昌今赴立法院進行施政報告備詢，鄭麗文指出，國際上很多媒體都形容，台灣是世界上最危險的地方，連國防部長邱國正都稱此時為台海40年來情勢最嚴峻的時刻，詢問蘇貞昌是否支持台灣發展核子動力潛艦。

蘇回應，現在能發展自己防衛台灣的他都支持，但現在有沒有能力去爭取核子動力，這是另一回事，有沒有必要爭取核子潛艦，要看國防需要，以及自身能力整體評量。一旁的邱國正也回應，同時也要看自己能力，國家面臨到什麼嚴峻的挑戰，但是就國軍的立場來講，心目當中唯一要存在的，就是為了中華民國的領土、主權而戰。

鄭麗文表示，要不要發展核子動力潛艦，政府就自己設限了，「防衛決心不是用嘴巴講，如果連核子動力潛艦都不敢爭取，你們說捍衛台灣是真的還是假的？」她批評，軍力嚴重失衡，蘇貞昌拿掃帚沒辦法跟人家拚。蘇當場反擊「像你們連講都不敢講，連拚都不敢拚，投降最好對不對？」鄭麗文回嗆「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」

蘇貞昌更稱「不會像你們那樣不要臉啦！」此言一出，鄭麗文隨即要求蔡其昌暫停質詢時間，氣到衝向備詢台對蘇貞昌大罵「你以為你是誰？憑什麼這樣羞辱立法委員？你拿口水、拿掃帚保衛國家，連疫苗都拿不到怎麼保衛國家？」並指著蘇貞昌要求道歉，蘇也回應「妳走出來要幹嘛？是要打架嗎？」當下議場氣氛十分火爆，雙方也持續互嗆，鄭麗文說「我從頭到尾以禮相敬，還不夠有禮貌嗎？你不要見笑轉生氣」，蘇則回應「當時還要拜託我去給妳站台，還要我拉著手喊凍蒜，真覺得丟臉」。

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