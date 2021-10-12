新片耍狠槓上甄子丹　謝霆鋒：嫌痛就別拍

謝霆鋒和甄子丹在新片《怒火》再度搭檔，這也是他們睽違10年後再度對打，謝霆鋒飾演的反派角色瘋狂中帶著邪氣，動作場面讓人看了大呼過癮。除了奪人眼球的大場面外，兩個主角各自的心情轉變，更是隨著劇情掀起高潮。謝霆鋒日前接受台灣媒體訪問，拍動作片難免會受傷，「會嫌痛就別拍這部電影。」
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-12 16:51:01｜2021-10-12 16:51:42
謝霆鋒笑說年輕時體力比較好， 這次在《怒火》中有許多對打戲，但和甄子丹默契好，完全沒有誤傷彼此，「我這個人覺得是可以更好，希望可以多打一點，我每場多加10％（不同效果）， 有3種讓導演選。」這次拍戲謝霆鋒還大秀雙手耍蝴蝶刀手技，「以前就會玩蝴蝶刀，花了一些時間練右手。」對於該橋段是致敬《殺破狼》，謝霆鋒表示：「挑戰經典片段太難了。」
《怒火》也是已故導演陳木勝的遺作，謝霆鋒透露陳木勝是電影圈少見的紳士，不發脾氣、不抽煙喝酒，2人從謝霆鋒19歲的時候就開始合作，很難再找到像陳木勝這麼讓謝霆鋒放心的導演。除了打鬥戲外，謝霆鋒坦言這次的情緒戲其實更複雜，「 對角色詮釋很有挑戰性，因為不是順著拍，是跳著拍，所以情緒跳來跳去。」《怒火》預計將於10月22日在台上映。