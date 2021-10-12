反罷免百時苦行　陳柏惟明早6點烏日起步走

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外界指他見選情告急，從冷處理轉為正面迎戰，陳柏惟說，他自始至終認為反罷免是一場熱戰、沒有冷戰空間，但是基進黨資源極少，充其量就是個3趴政黨一席立委，沒有傳統大黨的組織和動員能力，只能將火力集中在最後幾個星期。
新北市議員林金結昨指，陳其邁為陳柏惟在高市府安排了位置，陳柏惟今批是選舉奧步，「新北市的議員關心台中市的立委要到高雄市上班，本身邏輯就很奇怪！我無法揣測他的動機是什麼，謀略一點講，可能希望造謠後，隊友有武器可以攻擊我，或者他自己想去上班。」
對於「百時苦行」即將啟動，刪Q總部發言人Max諷刺陳柏惟：「你永遠搞不清楚應該做什麼事情。人民選出的不是慢跑選手、長跑選手。」勸他回歸問政本業。
刪Q戰火燒到日本，神戶市議員上畠寬弘在推特力挺陳柏惟，以中文寫下「我反對立法委員陳柏帷（惟）（台中市第2區）的罷免活動。明顯的表示、這是中國國民黨的惡質策略。要罷免陳柏惟委員、就是有利於中國共產黨及中國國民黨而已！要破壞台灣的自由、民主主義的行為、我是堅決反對。我是堅定支持陳柏惟委員。希望不要被假新聞蒙蔽上當！」
此文在網路引起熱議。陳柏惟被媒體問及此事時，先以日語向上畠寬弘表達謝意，他說：「我們在國防外交委員會交到很多國外的朋友，上畠先生就是了解我們的處境，才會跨海替我們發聲。」他指上畠長期關注民主自由、很年輕就當選民意代表，曾在日本議會提到中國人權問題，導致中國大使館派人到議會施壓。陳柏惟說：「本來以為這是發生日本的事情，台灣不也一樣嗎？現在還有人在癱瘓國會、把鐵鍊放在自己身上！我們這樣認真的民意代表，在國會也被和中國同一口徑的政黨欺負。」