澎恰恰「喬債晚餐」債權人不買單！林董承諾1年內還清
藝人澎恰恰近日因債務問題屢屢登上新聞版面，他和連千毅合作破局後，找上PGTalk顧問「林董」林秉文， 2人還一起合體開記者會。林秉文被傳身家超過百億，且混過天道盟，來頭不小，但遭到本人否認。今（12）日澎恰恰和林秉文請債主吃飯，但沒想到出席狀況不如預期，讓林秉文感嘆澎恰恰明明有心要處理，但為什麼這些債權人不願意出席，2人臉上盡顯無奈。林秉文也承諾，如果明年澎恰恰債務沒有還清，那他會私人幫忙付清，「如果我們1年內沒有拚出2.2億還給大家，那我就幫忙付清，這已經很有誠意了，他多賺我就少還，他少賺我就多還。」還強調希望債權人不要再計較利息，否則澎恰恰地債永遠還不完。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-12 18:34:01｜2021-10-12 19:09:31
今晚澎恰恰舉辦「債務協商會議」，想透過林秉文居中協商，把所有債主全部請來吃飯，一次談清楚。澎恰恰為圓電影夢負債2.4億，還曾傳出失聯、疑似輕生等消息。澎恰恰去年8月宣布破產，雖然之後努力工作，但依然尚未把債還完。
澎恰恰在今晚的協商會議透露債權人有52人，2人有否認這是帶有顏色的喬債晚餐，是真的有心想要解決債務問題。林秉文則表示澎恰恰被債務逼到生病，他只想每天都到處借錢來履行承諾，人已經完全脫軌，並喊話希望債權人理性討債，現在要做的是努力幫澎恰恰找工作，目前已經敲了4個代言，如果澎恰恰沒辦法工作，這樣對大家都沒有好處。