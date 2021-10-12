Twitter用戶最討厭的遊戲公司？育碧排第一、卡普空第二
近日國外市場調查公司RAVE Reviews公佈了「Twitter用戶最討厭的品牌」名單，該名單由RAVE通過Twitter數據收集，調查網友對於不同公司的評價，通過Google搜尋量來判斷收集數據是否具有參考價值，並以百分比來計算不同國家的Twitter使用者最討厭的品牌。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 17:39:44
RAVE Reviews將最讓人討厭的品牌分為四大類：全球大品牌、遊戲，速食和大型科技公司。數據顯示，在遊戲行業內，育碧、卡普空和Game Freak最受人討厭。Ubisoft（育碧）在法國、巴西等23個國家中都是玩家相當討厭的公司。儘管育碧每年遊戲產量很高，但遊戲內容卻受玩家詬病，再加上伺服器問題，讓育碧在遊戲類中名列第一。
CAPCOM（卡普空）排名第二，在9個國家中最受玩家討厭。雖然《魔物獵人：世界》、《惡靈古堡8》、《惡靈古堡2：重製版》成績很好，但《惡靈古堡3：重製版》流程過短，《魔物獵人 崛起》內容貧乏，又拉低了玩家對卡普空的評價。
寶可夢開發商Game Freak則排名第三，由於技術力低下經常被玩家批評不如外包給其他公司，甚至據數據顯示，在加拿大100%有關Game Freak的推文都是負面的。至於第四、第五名則分別是常見 hastag「FYK」的主角 Konami（科樂美），與每年固定產出《決勝時刻》的 Activision（動視）。
除了遊戲公司之外，RAVE統計的數據還有其他有趣結果。比如索尼是全球大品牌中最讓人討厭（10個國家）的公司，微軟是世界上最讓人討厭（22個國家）的大型科技公司，肯德基是世界上最讓人討厭（14個國家）的速食公司。