越南解封200萬工人逃離工廠　缺工問題再創全球供應鏈

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在生產瑜珈褲和Air Jordan工廠產線的工作的Le Thi My就是其中之一。她離開了胡志明市之後，回到了位於柬埔寨邊境泰寧省的家中，她表示，「眼見社區有許多人死於新冠肺炎，我們除了恐懼以外，幾乎一無所有。」
當局一解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施，工人們便蜂湧逃離逃離疫情重災區的南部工業區。據越南政府估計，可能有超過200萬人離開。
自7月起越南疫情因Delta變種病毒逐漸嚴峻之後，工廠生產放緩或關閉，導致Nike等公司數個月的生產毀於一旦，全球供應鏈已經受到打擊。如今因為解封導致返鄉潮，進一步加劇缺工問題，不少勞力短缺的公司懇求工人回去工作，盼望渡過冬季服裝和耶誕禮物的生產高峰期。儘管越南政府提供返程交通，公司提高工資和福利，但仍效果不彰。
美國證券公司BTIG的分析師卡里昂（Camilo Lyon）表示，越南工廠充滿著不確定性。「這是未知領域。沒人知道多快或多慢才開始增產。」里昂估計光是Nike出廠的鞋就會減少1.8億雙。
報導指出，越南雖小，但在全球消費經濟中扮演著舉足輕重的角色，供應鏈從沃爾瑪的傢俱、Adidas、Nike的運動鞋，甚至是三星等智慧型手機。根據美國服裝鞋業協會數據顯示，越南是美國服裝和鞋類的第二大供應商，僅次於中國，並且隨著近年來美中貿易戰開打，許多製造業為了規避高關稅，將廠房移至越南，重要性而有所增加。
儘管現在疫情有緩解跡象，10月的每日新增病例已經降至5千例左右，但越南目前需要加快疫苗接種計畫。越南是東南亞疫苗接種率最低的國家之一，僅14%人口已經完整接種。