《斗羅大陸-鬥神再臨》事前預約80萬達成 10月14日上線

由小萌科技有限公司（KOMOE GAME，小萌科技）代理的即時卡牌戰鬥RPG《斗羅大陸-鬥神再臨》事前預約已經突破80萬人大關。全服玩家將於遊戲上線後獲得包括「2000年魂環（暗夜狼人王）」與「七連招募券」在內的全部獎勵。

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▲《斗羅大陸-鬥神再臨》10月14日正式上線

目前，《斗羅大陸-鬥神再臨》的事前預約仍在進行之中，80萬人預約目標已達成。全服玩家上線後，將可直接領取「七連招募券」、「2000年魂環（暗夜狼人王）」、大量「銀幣」、「魂塵」與「魂力」等預約獎勵。

上線期間，《斗羅大陸-鬥神再臨》將開放豐富的開服活動。玩家們每日登入遊戲，即可

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得到包括「魂晶」、「銀幣」、「單攻魂骨」和「2000年魂環（巡地魔鯊）」等獎勵；每日線上達到一定時長，也能領取「魂師招募券」與「七連招募券」等。

同時，「研發面對面」第二期「玩法篇」已經發佈，

Q：遊戲內的玩法系統是怎麼樣的？





A：基於《斗羅大陸》原作豐富而精彩的世界觀，製作團隊打造了一個多姿多彩的東方奇幻世界。玩家將體驗到極具「斗羅」特色的主線劇情與魂獸獵殺，激燃不已的PVP對戰，齊心協作的公會之戰等等。同時，「星斗大森林」、「落日森林」等諸多場景也得到了相當細緻的復刻。





Q：《斗羅大陸-鬥神再臨》的魂獸副本是怎麼樣的？





A：魂獸獵殺是遊戲中最重要的玩法之一。為貼合原著，製作團隊獨創了一套體系，讓魂師的魂力每提升到10的倍數時，就需要透過獵殺魂獸來獲取魂環，從而突破瓶頸。在這個奇幻世界上，許多強大的動物或植物，共同組成了魂獸體系，它們生存在魂獸森林中，有著兇猛的戰鬥力。根據修行年限，魂獸一共有6個級別，掉落的魂環相應也有6個等級。魂獸副本不但能透過重複的挑戰，提升調查值，獲得更高年限的魂環，不斷突破成長。玩家們若是組成團隊參與該副本，還能解鎖更優質的魂環。





Q：遊戲內的PVP戰鬥如何？





A：《斗羅大陸-鬥神再臨》中，PVP戰鬥是不可或缺的重要元素之一。遊戲中的PVP戰鬥講求的是透過策略的搭配去探索最優解，而PVP戰鬥則需要玩家不斷地發掘陣容、站位的克制關係，從而與不同的對手競爭。在此類玩法中，玩家將發揮更多智慧，獲得更高成就感。





Q：公會戰與陣營戰在遊戲中有什麼地位？





A：遊戲內的陣營戰以公會的形式展開，本質上是團隊的協作和對抗。《斗羅大陸-鬥神再臨》中，玩家將在公會戰中體驗到更豐富的互動。每一位成員，無論強大與否，都能為團隊奉獻出自己的力量並獲得優厚回報。





Q：除此之外，遊戲內還有哪些有趣的玩法？





A：除了核心的玩法內容，《斗羅大陸-鬥神再臨》中還推出了超多趣味十足的小遊戲。唐門暗器訓練，挖寶藏、培養仙草等，不同的玩法同樣將給予冒險之路更多的樂趣。



