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改善學習環境！中油煉製事業部捐85台電腦給4所偏鄉學校

▲台灣中油公司煉製事業部捐85部再生電腦給4所偏鄉學校，以改善學習環境。(圖／記者黃守作攝，2021.10.12)
▲台灣中油公司煉製事業部捐85部再生電腦給4所偏鄉學校，以改善學習環境。(圖／記者黃守作攝，2021.10.12)

記者黃守作／高雄報導

2021-10-12 22:00:00

台灣中油公司煉製事業部於今(12)日，捐贈85部再生電腦給高雄市4所偏鄉學校，以改善學習環境，減少數位學習的落差。

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台灣中油公司煉製事業部行政室公關組經理顏清瑞，是於今(12)日率資訊室和公關人員，代表中油公司，捐贈85台再生電腦給高雄市文德、誠正、彌陀及蚵寮等4所小學，校長們除感謝中油的義舉外，將利用這批電腦改善學校和學生的學習環境，減少數位學習的落差。
 
中油煉製事業部行政室公關組經理顏清瑞表示，該公司再生電腦以往都捐贈給偏鄉學校，這次受贈的文德、誠正國小位於市區，中油此舉已在高雄市的教育界傳了開來，再生電腦成了搶手貨。
 
顏清瑞說，中油秉持「取之於社會、用之於社會」的企業責任，實踐永續利用及資源循環再利用之工作，提升學童資訊科技素養，對於教育資源挹注、地方文化推動與弱勢團體扶助等公益活動，絕不落人後，並配合政府推動社會關懷，執行該公司再生電腦捐贈計劃，以嘉惠學校，強化學童數位學習和競爭力。
 
煉製事業部資訊室王策懋指出，今年正值電腦換機潮，今年汰舊換下來的電腦僅用了4年左右。重新整理後，共獲得85台再生電腦，都捐給高雄市的國小使用。
 
蚵寮、文德、誠正國小校長都認為，中油捐贈再生電腦，可以改善學校教學設備，擴充教學能量，活化多元學習，強化孩童自主學習能力。
 
文德國小校長鍾榮茂表示。目前學校的部分電腦硬體規格不足，無法支援軟體，導致執行智慧教學與資訊融入等課程時處處受限，無法發揮數位時代的教學策略，達到具體教學水準。如今，中油再生電腦的設備挹注後，無疑是教學上的一大福音。
 
誠正和蚵寮國小校長陳林鶴貞、陳麗鈞指出，感謝中油長期對教育與公益的投入，此次再生電腦的捐贈，讓誠正國小在學生學習成長與教師專業精進方面，都能獲得很大的助益來造福師生，謹代表誠正國小師生感謝中油的捐贈活動。

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