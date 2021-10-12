改善學習環境！中油煉製事業部捐85台電腦給4所偏鄉學校

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中油煉製事業部行政室公關組經理顏清瑞表示，該公司再生電腦以往都捐贈給偏鄉學校，這次受贈的文德、誠正國小位於市區，中油此舉已在高雄市的教育界傳了開來，再生電腦成了搶手貨。
顏清瑞說，中油秉持「取之於社會、用之於社會」的企業責任，實踐永續利用及資源循環再利用之工作，提升學童資訊科技素養，對於教育資源挹注、地方文化推動與弱勢團體扶助等公益活動，絕不落人後，並配合政府推動社會關懷，執行該公司再生電腦捐贈計劃，以嘉惠學校，強化學童數位學習和競爭力。
煉製事業部資訊室王策懋指出，今年正值電腦換機潮，今年汰舊換下來的電腦僅用了4年左右。重新整理後，共獲得85台再生電腦，都捐給高雄市的國小使用。
蚵寮、文德、誠正國小校長都認為，中油捐贈再生電腦，可以改善學校教學設備，擴充教學能量，活化多元學習，強化孩童自主學習能力。
文德國小校長鍾榮茂表示。目前學校的部分電腦硬體規格不足，無法支援軟體，導致執行智慧教學與資訊融入等課程時處處受限，無法發揮數位時代的教學策略，達到具體教學水準。如今，中油再生電腦的設備挹注後，無疑是教學上的一大福音。
誠正和蚵寮國小校長陳林鶴貞、陳麗鈞指出，感謝中油長期對教育與公益的投入，此次再生電腦的捐贈，讓誠正國小在學生學習成長與教師專業精進方面，都能獲得很大的助益來造福師生，謹代表誠正國小師生感謝中油的捐贈活動。