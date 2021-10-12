龍龍被切割後發千字文！喊話雞排妹：希望妳的擁抱是真的

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龍龍自認怕示弱看起來很遜，這幾天都以淚洗面，但還是想緩和凝重的氣氛，結果看在別人眼中卻是嬉皮笑臉，「我這樣的態度會讓他人誤會，這時候怎麼還有心情對自己的處境自嘲，根本分不出來我當下是否認真，也難怪人家覺得我假哭不真誠」。
她提到康姐被攻擊的時候，不夠同理她的委屈和處境，想幫粉絲講話的她也有不對，「康姐並不是事件的主角，她也沒有必要遭受這種待遇，但當時的我只心疼愛我的粉絲，實在欠缺思慮。我很抱歉」。龍龍說到雞排妹，則表示：「家純願意主動幫忙，我真的非常感謝。我知道你們比我更專業成熟，可以幫我好好處理，但不能發文、不能回覆這種無能為力好令人沮喪。我很抱歉我答應了你們，但還是無法好好控制自己的行為而引起更多紛爭。」
龍龍解釋拍攝影片當天，因精神問題沒把稿唸完，「影片拍攝當天，家純推掉一天的會議來幫我拍攝，從澄清聲明的貼文到影片腳本，以及拍攝時的語氣仔細在旁監督。一直停機卡到懷疑自己到底有沒有拍過影片？但要把非出自於我手中的腳本內容給一字不漏好好講完，真的沒那麼簡單。對不起，我沒有辦法那麼冷靜和順暢的表達。如果妳覺得我是在假哭到令妳想吐的話，希望妳最後給我擁抱是真的」。
最後，龍龍也向受牽連的各位再次道歉：「對於喜劇圈我也欠各位一個道歉，言語騷擾的事情我依然很在意，且感到難受和委屈，但我應該嘗試用更完善更有智慧的方式處理，而不是像今天鬧到血流成河的局面。往後處事上我會更加圓融，在這邊再次向喜劇的各位夥伴致歉，對不起。『我記錯了』真的很瞎，隱私被侵犯與違反約定脫稿演出而對方堅決不認錯的言論讓我感到非常憤怒，而沒有再次確認實際演出內容用字，我對於後來在影片中指稱薩泰爾與老K說謊感到非常抱歉。」
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