超商店員擺零食「多1小動作」！過來人秒懂：一定剛退伍
台灣路上隨處可見超商的身影，便利商除了服務多元、方便的特點，琳瑯滿目的商品，總能吸引不少民眾前往消費。不過，就有一名網友在超商閒逛時，意外被零食區的擺放方式給震懾住，驚嘆直呼「看了好舒壓呀！」對此，就有一票鄉民紛紛猜測「店員剛退伍嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 20:19:27｜2021-10-12 20:28:32
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己和同事到超商領五被券，但在經過超商的洋芋片零食區時被震撼到，「每包都壓的方方正正的擺在貨架上，店員是剛退伍還是有強迫症？看了好舒壓呀...」這也讓他不解詢問「為什麼洋芋片能放得那麼整齊？」
貼文曝光後，瞬間引起眾人熱議，「這是等等長官要來巡視吧」、「店員辛苦了」、「要不要順便看看冰櫃，我就不信冰棒也能壓XD」、「太閒了吧！不過真的看得很舒服」、「這樣我會不敢拿欸，怕破壞美感」、「可以形塑成這樣也是蠻厲害的」、「真心佩服XD」、「我看到如此麼整齊會不忍心拿起來看」、「直營模範店，時不時會有別店的人來觀摩」。
甚至有過來人指出店員一定是退伍不久，直言「拉直折線標齊對正，這剛退伍呦～XD」、「剛當完兵？？注意看看有的有折角」、「連角都拉應該是強迫症或是剛退伍」、「店員剛退伍嗎？折豆腐棉被」、「一定剛退伍，豆腐專家」、「還捏角耶！有料」、「仔細看圖不是用壓而已，還拉折線...」。（編輯：陳雅雲）