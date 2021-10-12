新北規劃宗教文化之旅　歡迎民眾踏訪體驗

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「淡水大拜拜，是淡水最熱鬧的日子！」淡水清水巖主任委員李宗燦指出，淡水清水巖每年農曆五月初五、初六遶境慶典的起源，相傳是在日據時期淡水地區發生瘟疫，地方人士於端午節隔天請出清水祖師遶境消災解厄，此後遶境便成為每年習俗，沿襲至今近百年；
淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會總幹事陳崇煌說，淡水三芝九庄大道公輪祀據傳為清乾隆年間移墾民眾自白礁慈濟宮分香而來，咸豐年間由燕樓李家捐獻大爐供8個庄頭輪流祭祀；後燕樓李家科舉文武同榜高中，便向大道公擲筊請示增加中田寮庄輪祀，形成今日「九庄輪祀、無廟有像」的特殊宗教儀式。
石門妙濟寺管理人曾清松則介紹金包里半嶺地區的「半嶺訪源」遶境活動，半嶺訪源有別一般傳統遶境，是透過探尋百年前祖先走過的古道，由信眾扛起神轎及竹轎，輪背三官大帝行走半嶺古道至草壇原址進行科儀祭典，用行腳遶境方式印證本源與先人開墾堅忍拓荒精神，極具在地宗教與人文特色。
民政局表示，這次以青春山海線行經地區為主軸，規劃出宗教文化旅遊路線，除邀請民眾一同欣賞短片；也歡迎前往「新北民政保平安」粉專留言曾經到訪的新北特色宮廟並標註好友，就有機會獲得限量關公章及文昌章等熱門宗教文創品，兩款印章不僅能用印，還可作為風水擺設，實用及藝術兼具。