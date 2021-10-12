柯文哲上午稱五倍券預算沒審　下午就遭北市主計處長打臉

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不過此番說法卻在下午就被北市府主計處長鄭瑞成打臉。台北市議會財政建設部門質詢時，新黨台北市議員李慶元就質疑柯文哲上午的說法，甚至直言「原本議會只失了裡子還有面子，結果現在面子、裡子都沒了。」還真的不相信會給市府過關。
李慶元質疑，柯文哲上午說市府「煞有其事」預算說明，直指「其他縣市都上了，有像我們一樣進行預算說明嗎？」似乎是在批評其他縣市都沒有依法編列預算？並且要求主計處長鄭瑞成、財政局長陳家蓁、產發局長林崇傑等人回應。
鄭瑞成則表示，有些縣市是依法動支預備金，有些則是有經過議會通過墊付案，但對於是哪個縣市已經上路則無人回應。李慶元則再追問，中央五倍券的預算，無論是何種方式的審議，是否有經過立法院通過？鄭瑞成也坦言「是編列特別預算後通過的。」等於是雙雙打臉柯文哲上午的說法。
李慶元直言，依照法律每條預算都會經過審查，即使是特別預算，北市府目前編列的也只有市長的第二預備金跟天然災害準備金，「如果真的要把熊好券的紓困預算納入特別預算，也應該在上個會期就要變入預算讓台北市議會審查。」李慶元也詢問鄭瑞成是否應該這樣做？鄭也坦言「是」。
李慶元指出，他懷疑有人在跟市長咬耳朵，暗示市長「問題出在議會」，但議會從頭到尾沒有反對熊好券預算，而是在程序以及報告上有所質疑，「市長這樣講，要負責府會協調的黃珊珊怎麼溝通？」