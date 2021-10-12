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柯文哲上午稱五倍券預算沒審　下午就遭北市主計處長打臉

▲台北市長柯文哲12日上午「五倍券沒審預算、其他縣市的紓困方案都沒編列預算說明」的說法，遭到北市主計處長鄭瑞成打臉。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲12日上午「五倍券沒審預算、其他縣市的紓困方案都沒編列預算說明」的說法，遭到北市主計處長鄭瑞成打臉。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-10-12 20:44:14

因應新冠肺炎疫情後對北市經濟造成巨大影響，台北市長柯文哲日前宣布，推出「熊好券」消費券相關振興經濟方案，並且綁定手機app「台北通」做使用。不過推出過程一波三折，雖然表示15日會正式上路，不過至今預算墊付案還被擱置在台北市議會，上路時間恐怕還有變數。

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對此柯文哲今日上午接受媒體訪問時，表示如果議會覺得市府說明還不夠，一定會盡力去說明，但這些振興或紓困預算都相當緊急，「我就講中央政府發五倍券，立法院都有討論，且通過這些預算嗎？也是這樣包裹就過去。」柯文哲說，自己的團隊是一個尊重SOP的團隊，如果哪個地方做不好都可以做解釋，「但你看看其他縣市是不是都上了？其他縣市有像我們『煞有其事』編預算然後說明？有嗎？」

不過此番說法卻在下午就被北市府主計處長鄭瑞成打臉。台北市議會財政建設部門質詢時，新黨台北市議員李慶元就質疑柯文哲上午的說法，甚至直言「原本議會只失了裡子還有面子，結果現在面子、裡子都沒了。」還真的不相信會給市府過關。

李慶元質疑，柯文哲上午說市府「煞有其事」預算說明，直指「其他縣市都上了，有像我們一樣進行預算說明嗎？」似乎是在批評其他縣市都沒有依法編列預算？並且要求主計處長鄭瑞成、財政局長陳家蓁、產發局長林崇傑等人回應。

鄭瑞成則表示，有些縣市是依法動支預備金，有些則是有經過議會通過墊付案，但對於是哪個縣市已經上路則無人回應。李慶元則再追問，中央五倍券的預算，無論是何種方式的審議，是否有經過立法院通過？鄭瑞成也坦言「是編列特別預算後通過的。」等於是雙雙打臉柯文哲上午的說法。

李慶元直言，依照法律每條預算都會經過審查，即使是特別預算，北市府目前編列的也只有市長的第二預備金跟天然災害準備金，「如果真的要把熊好券的紓困預算納入特別預算，也應該在上個會期就要變入預算讓台北市議會審查。」李慶元也詢問鄭瑞成是否應該這樣做？鄭也坦言「是」。

李慶元指出，他懷疑有人在跟市長咬耳朵，暗示市長「問題出在議會」，但議會從頭到尾沒有反對熊好券預算，而是在程序以及報告上有所質疑，「市長這樣講，要負責府會協調的黃珊珊怎麼溝通？」

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