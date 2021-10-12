蘇貞昌遭鄭麗文譏第一個投降！政院：人格羞辱質詢非樂見
國民黨立委鄭麗文今（12）日在立院院會質詢時表示，行政院長蘇貞昌應展現保衛台灣決心，「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，並與蘇貞昌引發爭吵。行政院晚間表示，呼籲各黨派立法委員於國會殿堂中應理性問政，勿流於惡質人身攻擊，藉此提升台灣民主政治的成熟和穩定。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-12 22:10:24
行政院發言人羅秉成表示，蘇院長從政以來，即為台灣這片土地奮鬥、為台灣人民發聲，在昔日國民黨威權統治的肅殺氣氛下，仍勇敢站出來組黨。而蔡總統自2016年上任後，亦致力推動國機國造、潛艦國造，提高國防預算，兩人領導政府，充實我國國防戰力、捍衛國家主權的堅定決心，完全經得起考驗。立法委員在國會殿堂雖有言論免責權，但恣意對於總統及行政院長貼上「將會是第一個、第二個投降」如此羞辱品德、誣衊人格的極端負面標籤，必須提出最嚴正譴責，也呼籲各黨派立法委員於國會殿堂中應理性問政，勿流於惡質人身攻擊，藉此提升民主政治的成熟和穩定。
羅秉成強調，在中國一再以文攻武嚇的方式威脅臺灣，強迫必須接受其所謂「一國兩制」、「一中原則」等消滅我國國家主權之立場，而國內部分在野黨也一再與中國「求同」、唱和中國「九二共識」的此時此刻，政府始終堅守捍衛國家主權立場，精進各種國防政策，不僅國艦國造已有亮眼成績，我國首支 F-16V 作戰隊也即將在今年正式成軍，此外，政府也提出史上最高規模的國防預算，同時政院也將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送請立法院審議，明（2022）年元旦也將成立「國防部全民防衛動員署」，統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。
羅秉成表示，政府採取各種具體措施有效提升國軍整體戰力，讓台灣更有能力保護自己，相關政策皆有實績且可受公評，而行政團隊受國會監督乃憲法要求，行政院也不會迴避，但國會議員動輒以人身攻擊與人格羞辱的方式質詢，絕非國人所樂見，對於民主國家藉由監督促使進步亦毫無助益，呼籲國會議員應秉持理性問政的態度，以提升民主政治的成熟和穩定。