台北取代北京　「哈佛台北學院」中文班將於台大開課

台灣大學今（12）日證實，將與哈佛大學將推動「哈佛台北學院」華語文專班，最快將在明（2022）年啟動為期8周的中文課程，其中也包含台北名勝導覽，與各式文化活動。值得注意的是，該計畫原為哈佛與北京所合作的「哈佛北京學院」，代表我國取代北京，成為哈佛大學中文進修的新合作夥伴。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-12 22:12:41
哈佛大學過去推動「哈佛北京學院」暑期中文班，讓學生前往北京交流，不過最新消息指出，哈佛已改與台灣合作，並與台大簽約，成立「哈佛台北學院」，預計2022年暑假啟動，將有60名學員來台，進行為期8周的合作課程。
根據外媒報導，「哈佛北京學院」計畫主持人劉力嘉（Jennifer Liu）表示，之所以不與北京繼續合作，是因為中方態度相當不友善因此計畫轉向台灣，與台灣大學合作，並預計2022年啟動，更名為「哈佛台北學院」。
台大校方也已經證實，台大從2019年開始就與哈佛就開始洽談，送學生來學華語的合作，原定在2020年實施，但因疫情延後至2022年暑假啟動，目前預計送60名學員來台大修讀為期8周的中文課程。
此外，同時搭配參訪如九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等台北知名景點，文化活動包括書法、象棋、剪紙、包餃子等。
台大表示，希望在台大自由學術氛圍中，為哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時在與本地學生的課外互動，也可以提升台大生國際視野。