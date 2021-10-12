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民進黨定調挺陳柏惟　蔡英文將表態反對惡質罷免

▲台灣基進立委陳柏惟遭遇罷免危機，民進黨表態會挺他，蔡英文總統也會在適當時機表態。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲台灣基進立委陳柏惟遭遇罷免危機，民進黨表態會挺他，蔡英文總統也會在適當時機表態。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-10-12 22:20:15

台灣基進立委陳柏惟遭遇罷免危機，近日藍綠都加入攻防戰局。民進黨高層表示，從基層到高層，都支持陳柏惟。民進黨高層更進一步透露，蔡英文總統將會在適當時機表達對於惡質罷免文化的態度。

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民進黨高層說，蔡英文總統會在適當時機表達對於惡質罷免文化的態度。尤其蔡總統在國慶日剛發表完的國慶演說，點出了台灣面對中國的「四個堅持」的態度，其實也呼應了陳柏惟從政以來一直堅定守護台灣價值的立場，凸顯國民黨惡意罷免台灣主權立場明確的陳柏惟，背後可能牽動本土陣營力量消長的重要性。

民進黨高層表示，民進黨從罷免案初期，就一直和陳柏惟、台灣基進保持直接聯繫管道，甚至在今年本土疫情爆發之前，雙方就有一定程度的交換意見，確認對於「反惡罷」的行動是一致且是有默契的進行。「民進黨不只是基層到高層都支持陳柏惟，現在連夾層都會挺他」。

民進黨高層指出，從黃捷的前例早可預知，由於被罷免的對象不是民進黨籍，所以藍營當然會刻意見縫插針，故意要挑撥民進黨和被罷免對象之間的默契，「確保彼此默契一致，是對抗『反惡罷』的先決條件。」

民進黨高層表示，黨秘書長林錫耀月初即曾經南下台中與陳柏惟陣營開會商討策略。而民進黨台中地區重要黨公職，包含立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程等人也都公開力挺陳柏惟。而在陳柏惟選區的民進黨議員陳世凱也都掛上戶外看板，明確訴求「請投不同意」，希望10月23日選民能為罷免案投下不同意票。

民進黨高層分析指出，尤其上週從央視到國民黨對陳柏惟展開連續四天的瘋狂抹黑行為，讓整體綠營的支持者都「滾起來了」。拜國民黨對陳柏惟的抹黑所賜，陳柏惟的聲量在國慶期間遠遠超過藍營所有政治人物，陳柏惟每篇發文還可以破十萬讚，連分享數都逼近總統臉書的水平。

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