民進黨定調挺陳柏惟　蔡英文將表態反對惡質罷免

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民進黨高層表示，民進黨從罷免案初期，就一直和陳柏惟、台灣基進保持直接聯繫管道，甚至在今年本土疫情爆發之前，雙方就有一定程度的交換意見，確認對於「反惡罷」的行動是一致且是有默契的進行。「民進黨不只是基層到高層都支持陳柏惟，現在連夾層都會挺他」。
民進黨高層指出，從黃捷的前例早可預知，由於被罷免的對象不是民進黨籍，所以藍營當然會刻意見縫插針，故意要挑撥民進黨和被罷免對象之間的默契，「確保彼此默契一致，是對抗『反惡罷』的先決條件。」
民進黨高層表示，黨秘書長林錫耀月初即曾經南下台中與陳柏惟陣營開會商討策略。而民進黨台中地區重要黨公職，包含立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程等人也都公開力挺陳柏惟。而在陳柏惟選區的民進黨議員陳世凱也都掛上戶外看板，明確訴求「請投不同意」，希望10月23日選民能為罷免案投下不同意票。
民進黨高層分析指出，尤其上週從央視到國民黨對陳柏惟展開連續四天的瘋狂抹黑行為，讓整體綠營的支持者都「滾起來了」。拜國民黨對陳柏惟的抹黑所賜，陳柏惟的聲量在國慶期間遠遠超過藍營所有政治人物，陳柏惟每篇發文還可以破十萬讚，連分享數都逼近總統臉書的水平。