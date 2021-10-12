朱立倫盼強化對美關係　綠高層：樂見導正脫序的反美行徑

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謝佩芬強調，朝野政黨對內可以彼此競爭，但對外務必要團結一致。對於國民黨有意重新發展與美國的關係，民進黨樂觀其成，但也要提醒朱立倫，改善台美關係最實質的方法，正是導正過去江啟臣政治操作美豬議題、反美等錯誤路線。
民進黨高層對此則說，回顧過去1年國民黨對美關係，可說是荒腔走板。例如，國民黨立委集體拒絕AIT邀約、國民黨籍台中市長盧秀燕用媒體採訪突襲前AIT處長酈英傑、國民黨黨公職更相繼替美國來訪的官員和政要貼上「瘦肉精老闆」、「惡客」等負面標籤，甚至在去年美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台時，藍委還率眾到松山機場反美豬。前不久，國民黨政治人士更藉著美軍撤離阿富汗一事，配合北京論述，在國內大肆操作「疑美論」、「美國棄台論」，企圖動搖台美間信任，可見國民黨內反美聲浪持續高漲。
該高層指出，朱立倫在競選國民黨主席期間，宣示要學民進黨在美國設代表處，顯然他很清楚知道，台灣的政黨若沒有處理好台美關係的能力，是不可能獲得民意的支持。然而號稱「正常倫」的朱立倫就任主席才沒幾天，竟讓人有種朱要改走張亞中紅統路線之感，恐怕當初為了「全黨救一人」而「棄江啟臣，保朱立倫」的國民黨自主黨員，應該也會感到意外。
該高層認為，朱立倫不應該私下面對美國人說一套，面對深藍又做另一套。若要改善國民黨與美國的關係，最好的做法就是導正過去江啟臣錯誤的反美、政治操作美豬議題的做法，這也才是真正幫助台美關係正面發展的實質作為。