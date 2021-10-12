COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

朱立倫盼強化對美關係　綠高層：樂見導正脫序的反美行徑

▲朱立倫今（12）日與AIT處長孫曉雅會面。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫今（12）日與AIT處長孫曉雅會面。（圖／國民黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-12 22:32:15

AIT處長孫曉雅今（12）日與國民黨主席朱立倫會面，朱表示，國民黨正在籌設駐美聯絡辦公室，也會強化對美聯繫。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，對於國民黨有意重新發展與美國的關係，民進黨樂觀其成，但最實質的作法，正是導正前主席江啟臣政治操作美豬議題、反美等錯誤路線；民進黨高層受訪則說，樂見國民黨有意修復與美國的關係，但最實質的做法應該是停止國民黨過去一年錯誤的反美行徑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫曉雅今與朱立倫會面，針對朱領導下國民黨與美、中的關係，民進黨發言人謝佩芬晚間受訪表示，朱立倫在競選期間表示，當選後第1天就要成立駐美辦事處或代表處，以此凸顯他想挽救國民黨因眾多反美行徑而與美國日漸疏遠的決心。然而朱當選主席後第一件處理的，卻是和中國共產黨「共同決定」習近平對朱立倫的當選賀電，且回函中不但對中國近來向台灣的各種政治、軍事、經濟施壓隻字未提，卻反將炮口對準民進黨政府，不但完全背離台灣主流民意，更無法符合國際期待。

謝佩芬強調，朝野政黨對內可以彼此競爭，但對外務必要團結一致。對於國民黨有意重新發展與美國的關係，民進黨樂觀其成，但也要提醒朱立倫，改善台美關係最實質的方法，正是導正過去江啟臣政治操作美豬議題、反美等錯誤路線。

民進黨高層對此則說，回顧過去1年國民黨對美關係，可說是荒腔走板。例如，國民黨立委集體拒絕AIT邀約、國民黨籍台中市長盧秀燕用媒體採訪突襲前AIT處長酈英傑、國民黨黨公職更相繼替美國來訪的官員和政要貼上「瘦肉精老闆」、「惡客」等負面標籤，甚至在去年美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台時，藍委還率眾到松山機場反美豬。前不久，國民黨政治人士更藉著美軍撤離阿富汗一事，配合北京論述，在國內大肆操作「疑美論」、「美國棄台論」，企圖動搖台美間信任，可見國民黨內反美聲浪持續高漲。

該高層指出，朱立倫在競選國民黨主席期間，宣示要學民進黨在美國設代表處，顯然他很清楚知道，台灣的政黨若沒有處理好台美關係的能力，是不可能獲得民意的支持。然而號稱「正常倫」的朱立倫就任主席才沒幾天，竟讓人有種朱要改走張亞中紅統路線之感，恐怕當初為了「全黨救一人」而「棄江啟臣，保朱立倫」的國民黨自主黨員，應該也會感到意外。

該高層認為，朱立倫不應該私下面對美國人說一套，面對深藍又做另一套。若要改善國民黨與美國的關係，最好的做法就是導正過去江啟臣錯誤的反美、政治操作美豬議題的做法，這也才是真正幫助台美關係正面發展的實質作為。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀