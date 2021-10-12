朱立倫揪綠罷陳柏惟 民進黨：傾全力欺負小黨是怕什麼？
國民黨主席朱立倫今（12）日表示，請民進黨一起站出來罷免台灣基進立委陳柏惟，引發討論。民進黨發言人簡舒培對此表示，從朱立倫此番挑撥言論就能看出，國民黨窮盡全黨之力打陳柏惟1人，加上不斷地抹黑謠言，顯然罷免案已經成為報復性的政治舉動。對於國民黨這種作法，民進黨表示遺憾，「國民黨傾全黨之力欺負小黨，到底是在怕什麼」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-12 22:47:56
簡舒培指出，國民黨只會挑撥的作法，證明了這場罷免案的荒謬，國民黨提出的罷免藉口，都不在原本的罷免理由書中，顯然是為了抹黑陳柏惟而製造分裂對立，挑起社會仇恨，不為民主社會所樂見。
簡舒培進一步表示，這段時間以來，除了國民黨傾全力推罷免陳柏惟，令人訝異的是，中國官媒央視也頻頻對陳柏惟罷免案下指導棋，看到國民黨的行動竟與中國央視的評論不謀而合，令人不禁懷疑，「難道國民黨是央視的附隨組織嗎」。
簡舒培強調，陳柏惟任職立委期間，不僅出席、質詢率都是百分之百，且上任不到1年就獲得2次優秀立委的肯定，爭取地方建設更是不遺餘力，已為台中第二選區爭取超過6億元的建設經費。陳柏惟認真問政禁得起檢驗，民進黨支持的是認真問政的民意代表，呼籲選民不要讓惡質的政治文化重新復辟。