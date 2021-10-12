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IMF上修台灣經濟成長至5.9%　明年預估為3.3%

▲IMF在12日公布的10月世界展望報告中，上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）
▲IMF在12日公布的10月世界展望報告中，上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）

中央社

2021-10-12 23:10:20

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）國際貨幣基金（IMF）在今天公布的10月世界展望報告中，上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點。明年經濟成長預估為3.3%。

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IMF今天發布名為「疫情大流行期間的復甦」（Recovery During a Pandemic）2021年10月世界經濟展望報告。報告預測，全球2021經濟成長預估分別達到5.9%較7月更新版下調0.1個百分點，2022年則維持4.9%不變。

在台灣經濟預測部分，報告再度調高台灣今、明兩年經濟預測。2021年從4月報告的4.7%上調至5.9%，上調幅度達到1.2個百分點；和去年10月預測的3.2%，更是大幅上調2.7個百分點。至於2022年，報告預期可望達到3.3%，比4月的3.0%，高出0.3個百分點。

消費者物價指數（CPI）部分，報告預測台灣今、明兩年物價將分別上漲1.6%與1.5%，失業率分別為3.8%與3.6%。

除台灣外，亞洲四小龍部分，報告預期韓國、新加坡與香港今年的經濟成長率將分別達到4.3%、6.0%與6.4%，明年則為3.3%、3.2%與3.5%。（編輯：黃自強）1101012

▲IMF在12日公布的10月世界展望報告中，上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點（中央社製圖）
▲IMF在12日公布的10月世界展望報告中，上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點（中央社製圖）

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