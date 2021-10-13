中國外交部指吳釗燮「典型台獨言論」 批台灣無資格入聯
我國外交部長吳釗燮先前投書國外媒體表示，聯合國2758號決議沒有決定台灣代表權，甚至裡頭連台灣都沒有提到。對此，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上做出回應，指出這是典型的「台獨」言論，更表示台灣作為中國的一個省根本沒有資格加入聯合國。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-13 11:00:44
外交部找吳釗燮日前投書美國雜誌《國際焦點》（International Focus），指出在中華人民共和國的施壓之下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據。該決議的文字十分明確，其僅處理中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。
對此，中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上進行回應，表示聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。1971年通過的聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決中國在聯合國的代表權問題。
趙立堅進一步指出，聯合國系統個專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事物，均應遵守一個中國原則和聯大第2758號決議。
趙立堅痛批，台灣作為中國的一個省根本沒有資格加入聯合國，並再次重申「一中原則」，表示多年來的實踐充分表明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣行使主權。
我國外交部13日晚上發布新聞稿指出，針對中國大陸政府不斷錯誤引用聯合國大會第2758號決議，剝奪台灣人民國際參與權利的行徑，予以最嚴厲的譴責；外交部並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。