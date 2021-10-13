NOW早報／澎恰恰喬債晚餐不被買單！喊話1年內還光2.2億

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昨（12）日澎恰恰和林秉文請債主吃飯，但沒想到出席狀況不如預期，讓林秉文感嘆澎恰恰明明有心要處理，但為什麼這些債權人不願意出席，2人臉上盡顯無奈。林秉文也承諾，如果明年澎恰恰債務沒有還清，那他會私人幫忙付清，「如果我們1年內沒有拚出2.2億還給大家，那我就幫忙付清，這已經很有誠意了，他多賺我就少還，他少賺我就多還。」還強調希望債權人不要再計較利息，否則澎恰恰地債永遠還不完。
澎恰恰在昨晚的協商會議透露債權人有52人，2人有否認這是帶有顏色的喬債晚餐，是真的有心想要解決債務問題。林秉文則表示澎恰恰被債務逼到生病，他只想每天都到處借錢來履行承諾，人已經完全脫軌，並喊話希望債權人理性討債，現在要做的是努力幫澎恰恰找工作，目前已經敲了4個代言，如果澎恰恰沒辦法工作，這樣對大家都沒有好處。
今日天氣／圓規颱風進入南海！全台風雨趨緩
中央氣象局指出，從昨天晚上起，圓規颱風已經進入南海，雨勢及強風逐漸緩和，今天受到南方雲系北移的影響，基隆北海岸及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，風雨雖較緩和，但仍有局部大雨的機率，其他地區水氣較多時偶有局部短暫陣雨，但開始有陽光露臉；溫度方面，今天桃園以北及東半部高溫30至32度，新竹以南高溫約33、34度。各地低溫約26至28度。
加開BNT第一劑接種！這年紀別錯過 第11期疫苗預約延長
中央流行疫情指揮中心昨（12）日表示，為利疫苗資源有效利用，將延長第11期疫苗預約時間至10月13日下午18時止，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗的44歲民眾」進行第一劑BNT疫苗預約。
指揮中心昨晚宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」第11期將延長預約時間至10月13日下午6時止，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾，即1977/1/1(含)-12/31(含)間出生者，但不含第9類對象」進行第一劑BNT疫苗預約。第11期預約對象(含增開)施打時間維持10月15日至10月21日。
指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，將於今天上午9時陸續發送提醒簡訊，並預計於當日上午10時開始進行預約，請儘速於今日下午18時前完成預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
颱風夜遇長髮潮妹備貨 一看竟是大咖女藝人
「圓規」颱風逐漸遠離台灣本島，昨（12日）早8點30分氣象局已解除海上颱風警報，不過演藝圈明星昨晚仍發聲呼籲防颱，李千那分享到美式賣場備貨的照片，曾莞婷則宣布放自己一天颱風假，只不過後者配圖太性感，讓不少網友歪樓。
李千那寫下：「圓規來襲儲糧去！你們都好嗎？！」並附上到好市多採賣的照片，可見李千那一身潮流打扮，戴口罩和護目鏡，防疫之餘也做足偽裝，網友評論偶像的打扮：「這位小妹妹是誰」、「這樣穿比例也太好了吧！」還有人要瘦弱的她小心別被強風吹走。
曾莞婷昨中午就PO文說：「今天我放颱風假，哪裡都不想去，只想在家裡耍廢...沒四（事）千萬不要出門。」照片中，她頭髮盤起，戴細框眼鏡，上半身只穿一件細肩小可愛，飽滿C罩杯胸型十分清晰，網友瘋喊：「這張有夠兇」、「宅在家看妳」、「女神好辣！」按讚數瞬間飆破3萬。
14歲國中生「三圍比例太完美」！打敗7千人拿選美第一名
日本第11屆青少年選美比賽「MISS TEEN JAPAN」10日圓滿落幕，本屆冠軍由年僅14歲的石川花拿下，她打敗7524位參賽者奪冠掀起討論，網友也發現石川花的精緻五官，撞臉「千年一遇美少女」橋本環奈，美貌無懈可擊。
「MISS TEEN JAPAN」今年更改招募年齡，開放13至19歲的活力女孩參加徵選，本屆冠軍10日出爐，由14歲的石川花拿下。石川花在決賽關卡，表演電影《阿拉丁》茉莉公主所唱的歌曲，歌聲與演技成為奪冠關鍵。她得第一後台上落淚表示：「我沒想過我會拿到2個獎項，我很開心。」甚至搞笑透露最近很餓，比賽結束後要去大口吃肉。
石川花出生於北海道札幌市，三圍分別是B80、W60、H80，她有雙水汪汪無辜大眼，白皙皮膚與超長睫毛是她的特色，清純的氣質圈粉無數，網友也發現石川花長相與「千年一遇美少女」橋本環奈相似，封她為「千年難得一見美少女」。
長輩狂留帳單不肯丟！行家點出「暗黑原因」：至少放五年
現今政府為響應環保而推動電子帳單，但仍有不少人習慣使用紙本，但繳費完後的紙本帳單你會丟掉嗎？就有一名女網友指出，自家長輩將繳費完的帳單留了一整箱，讓她崩潰直呼「好佔空間啊！」不過，就有內行人點出原因，直言「至少留五年！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示最近在打掃家裡時，意外發現有一大箱的帳單，讓她傻眼直呼「長輩都會說要留要留，現在都改電子了，丟掉也沒關係吧好佔空間啊」，文末她也好奇詢問「你們會留帳單嗎？」
貼文曝光後，就引來不少網友熱議，「我爸也是留一堆帳單」、「我家長輩也很愛留」；其中就有人指出帳單可供留存備查，若遇到被通知催繳可當作繳費證明，「會喔，自從收到幾年前的催繳單之後，我最起碼都會留一年才丟。」、「各式稅單收據一定要保存一年或一年以上，以因應突然需要辦理各項異動或提供證明使用」、「留！我做會計的朋友說至少要留10～15年，我通常拿掉信封，減少體積」。
甚至還有過來人分享經驗，直言「要留，曾經被追討3年前的電費，還好有留…」、「我基本都會留個五年，自從看過神秘的催繳單後」、「政府的收據要保留5年，幾年前我媽有被追討多年前地價稅還跟她說電腦不會出錯，我媽把收據給他們看才說一聲哦那不用繳。」、「以前也不愛留，被弄過一次……現在必留」。
事實上，根據稅捐稽徵法第11條規定，應自他人取得之憑證及給予他人憑證之存根或副本，應保存5年。且根據稅捐稽徵法第23條規定，稅捐之徵收期間為5年，為避免將來與稽徵機關查證欠稅時引起爭執，納稅義務人對於納稅收據建議至少保存5年。（編輯：張嘉哲）