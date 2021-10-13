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一名60歲需要減肥的婦女，以低碳飲食一個月瘦了7公斤，但她怕減肥減過頭，掉一堆脂肪，也掉一堆肌肉，導致肌少症，並增加衰弱症風險，楊子欣建議，民眾最好可以購買能夠「量測肌肉量、體脂肪的體重機」，平時就監測自己的肌肉量與體脂肪的分佈，會不會太高？會不會太低？作為指標。
另外，不管現在是30多歲保養身體還是60多歲體能越來越下降的人，一定要飲食均衡，更要搭配運動，尤其是「肌力訓練」能避免肌肉流失。維持規律作息也很重要，研究指出「憂鬱」容易導致衰弱症，因此也得好好照顧自己的身心狀況，楊子欣建議可以打坐、禪定或冥想來改善身心，如果長期處在憂鬱的狀況裡，建議可去身心科看診或找諮商心理師談談，幫助自己跳脫。
扣緊5大動作 好好練肌力
肌力訓練一定要花錢上健身房狂練，養出超大肌肉嗎？倒是不用，楊子欣建議中老年族群，可以將肌力訓練運用於日常生活中，並且要扣緊這5大動作：
一、屈蹲：深蹲或是硬舉，最簡單的方法，深蹲就是從椅子上站起來、蹲下來、再站起來，反覆動作，或是在姿勢正確的情形下搬重物，等同於硬舉。
二、推：利用家裡或辦公室大門，做推開的動作。
三、拉：同樣利用家裡或辦公室的大門，把門拉開，或是準備騎摩托車時，要將摩托車牽出來的動作也算是。
四、旋轉：指的是進行身體扭轉的動作，例如包包放在後座，要轉身拿取的動作，即算扭轉動作。
五、單腳站：並非所謂的金雞獨立，舉凡走路、跨越障礙物、爬樓梯都屬於單腳站的一環。
智慧型肌力訓練系統 助長者練肌肉更安全、精準
如果長者進行肌力訓練時，擔心力道、姿勢控制不對，反造成傷害的話，楊子欣表示，芬蘭於1989年研發「HUR智慧型肌力訓練系統」，其使用氣壓式阻力系統，非常適合台灣老人做運動，該機器可模擬人體關節活動的肌肉作動曲線，用肌肉主動收縮的力量來產生阻力，根據每個人關節活動的角度跟曲線，配合適當的阻力和重量，此設計可達到安全有效的訓練。
楊子欣補充，一般健身器材調整的訓練重量較粗糙，但HUR可從0.1公斤開始微微調整，由於很多長輩連一公斤都舉不起來，但HUR就可以微調從0.1公斤開始訓練，重量設定上面會更精準，並且還搭配雲端系統，不僅可評估訓練重量、次數，更會記憶上一次訓練的內容，待下一次訓練時直接設定完成，讓長者可以在安全、精準、完善的狀態之下，做好肌力訓練，遠離衰弱症的威脅。
楊子欣 物理治療師
經歷：
國家高考物理治療師
美國ACE-CPT私人運動教練認證
中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員
美國FMS level 1功能性動作評估認證
芬蘭ONWF「北歐式健走領導員」銅質會員
芬蘭HUR高階培訓課程結業
資料來源：健康醫療網 別仗著年輕！30歲開始肌肉漸流失 老年引發衰弱症
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