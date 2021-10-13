助視障朋友！林楚茵號召當導盲犬「乾爹、乾媽」支持訓練
民進黨立委林楚茵近來攜手多位立院同事、媒體好友，一同為導盲犬發聲，呼籲大家踴躍愛心捐款，以實際行動支持導盲犬上學計畫。林楚茵說，目前仍有許多視障朋友在等候申請導盲犬，受限於經費不足，無法加速導盲犬培訓，邀請大家透過愛心捐款或購買義賣品等方式，以實際行動支持導盲犬上學。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-13 11:48:38
林楚茵與主播張齡予去年曾至惠光導盲犬教育基金會，一同宣傳幼犬寄養家庭招募計畫，今年惠光導盲犬教育基金會邀請張齡予擔任第一任親善大使。而林楚茵則在立院邀請同黨立委林宜瑾、吳思瑤、邱議瑩、張宏陸、郭國文、趙天麟、賴品妤、蘇巧慧、台北市議員阮昭雄、民進黨發言人顏若芳、新北市黨部執委李宇翔以及台北市議員擬參選人趙怡翔、林延鳳等13位熱心夥伴串聯貼文，一起替導盲犬發聲；另外林楚茵過去的同事、三立主播群，包含許貴雅、王志郁、高毓璘、曾鈴媛、黃家緯、邱子玲、陳宥蓉、周瑜茹等人也都一同響應此計畫，希望發揮一加一大於二的擴散效果，讓更多民眾了解並支持導盲犬上學計畫。
身為全台灣第一所導盲犬訓練機構的「惠光導盲犬教育基金會」，今年因疫情影響，愛心捐款驟減，不過目前仍有許多視障朋友在等候申請導盲犬。林楚茵說，這次的小額捐款就可以獲得設計精美的可愛口罩，不只防疫，更能幫助視障朋友以及導盲犬們，可說是三贏。
林楚茵也表示，去年誕生的19隻本土培育導盲幼犬的培訓計畫刻不容緩，希望大家能踴躍響應，一起來當導盲犬的「乾爹、乾媽」。