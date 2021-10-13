快訊！第11輪BNT預約延長至今日18時加開年齡層預約

COVID-19公費疫苗預約平臺第11期延長預約至13日下午6時，並增加開放10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾(不含第9類對象)預約接種中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/）第11期將延長預約時間至10月13日下午6時止，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾[即1977/1/1(含)-12/31(含)間出生] (不含第9類對象)」，進行第一劑BNT疫苗預約。第11期預約對象(含增開)施打時間維持10月15日至10月21日。
指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，將於明(13)日上午9時陸續發送提醒簡訊，並預計於當日上午10時開始進行預約，請儘速於明日下午6時前完成預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估
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