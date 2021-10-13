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收治個案的台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，子宮內膜瘜肉是附著於子宮內膜上的粘膜組織，據統計20至50歲的婦女，有一成半以上都有子宮內膜瘜肉的問題，在不孕症的患者更高達三成以上有子宮內膜瘜肉的問題，若沒有造成身體不適，只要定期追蹤檢查即可；若有生育需求的女性，子宮內膜瘜肉大於0.5公分，就會建議患者移除瘜肉，因為不僅會造成子宮內膜收縮及出血、阻礙精蟲活動，也容易造成子宮內膜局部發炎反應。另外，瘜肉會分泌一種醣蛋白賀爾蒙Glycodelin，會影響子宮內膜HOXA10 and HOXA11基因的表現，抑制胚胎著床，還會佔據胚胎著床空間導致流產，因此切除瘜肉對於備孕媽媽來說，無論未來是要自然受孕或人工生殖都是有幫助的。
子宮內膜瘜肉手術選擇多 應選擇適合治療方式
李世明醫師說明，經檢查發現患者或是備孕媽媽們有子宮內膜瘜肉時，臨床上通常會給予手術建議，分別為月經規則術、子宮內膜搔刮術、子宮鏡等。月經規則術是一種以軟管吸除瘜肉的手術；子宮內膜搔刮術是一種以刮匙來清除瘜肉，但這兩種方式在清除瘜肉的同時，都較容易造成子宮內膜的傷害，且不易清除乾淨，現今大多以子宮鏡手術進行瘜肉移除，近來有冷刀子宮鏡的出現，在手術切除瘜肉同時能將碎片吸出體外，確保手術視野清晰，且操作容易、手術時間短，因無熱效應傷害也大幅減少內膜破壞及沾黏的風險，對於有懷孕計畫的女性是一大福音。
定期至醫院檢查 及早發現及早治療遠離不孕症
李世明醫師提醒，女性若有經期異常出血、經期混亂、或不容易懷孕等問題，應及早至醫院接受檢查，若發現有子宮內膜瘜肉，患者也不必過於擔憂，目前都有相當好的門診手術來切除治療，患者都可與醫師充分溝通，選擇適合自己的治療方式，才能早日成為好孕媽媽。
資料來源：健康醫療網 結婚多年膝下無子 竟是子宮內膜瘜肉惹禍
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