中國副外長盼經貿合作為中美破冰　批美仍搞冷戰

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被問到中美關係是否出現和緩跡象，樂玉成先細數兩國今年以來的官方交流，包括：中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）的2度通話，以及中美外交官員在安克拉治（Anchorage）、天津和蘇黎世（Zurich ）的對話，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和中國國務院副總理劉鶴的通話，和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）的2次訪中。
樂玉成說，中國和美國保持高層溝通對話，始終本著善意誠意，推動改善雙邊關係，對話大門隨時敞開。他又指，雙方近期成立「聯合工作組」，處理雙邊關係的一些具體問題，並取得進展。
他說，中國重視美國近期關於中美關係的積極表態，希望美國切實訴諸政策行動。
針對戴琪日前對中國貿易政策的談話，樂玉成說，中國注意到其中有些積極因素，但堅決拒絕「無端指責」。他也提到戴琪說的「再掛鉤」（Re-coupling），指希望美國改弦易轍，透過政商共同努力，「使經貿合作成為打破中美關係僵局的『破冰船』」。
不過談到美國近期的地緣政治布局時，樂玉成還是持批評態度。他批評美英澳的三方安全聯盟（AUKUS）挑動地緣零和博奕，帶來核擴散風險，企圖搞海上霸權，加劇地區軍備競賽。
樂玉成又指，拜登日前雖然在聯合國大會發言中說不尋求新冷戰，但AUKUS、美印日澳四方安全對話（Quad）和五眼聯盟（FVEY）等「還是冷戰那一套」；又指美國近期召開民主峰會，是以「民主對威權」劃線挑動意識形態對抗。
談到台灣議題時，樂玉成說美國有些人違背「一中承諾」，打「台灣牌」。他聲稱，「一中原則」是中美建交和中美關係的基石，基石不牢地動山搖，把基石當牌打，如同「抱薪玩火」一樣危險。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101013