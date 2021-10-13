鄭麗文譏蘇貞昌先投降 綠：因「四個堅持」踩到藍痛處
國民黨立委鄭麗文昨在立法院質詢時，嗆行政院長蘇貞昌，「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」；蘇則回應，「不會像你們那樣袂見笑」，引發討論。民進黨立法院黨團今（13）日召開記者會，黨團幹事長劉世芳說，重點在昨天質詢中，鄭麗文的發言已經影響國家領導、三軍統帥，主要是總統蔡英文的國慶談話中的「四個堅持」都採到國民黨痛處，顯見藍營痛失主流市場。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-13 10:38:31
民進黨團副幹事長蔡易餘也說，昨天在立院議場呈現的是國民黨在1010國慶之後的鬧劇。國慶很重要，蔡英文提出台灣未來如何捍衛中華民國主權，以及「四個堅持」，同時看到中國國家主席習近平的談話，證明國民黨已被掏空，中國把國民黨在中國的歷史挖走，國民黨不知道嚴重性，還在批判蔡英文、蘇貞昌，這讓人匪夷所思。
蔡易餘也說，沒有這72年，國民黨是一無所有，中華民國不隸屬於中華人民共和國，也沒有任何牽連，這大家很清楚，國民黨否認蔡英文說的中華民國在台灣72年，然後罵蘇貞昌投降，國民黨歇斯底里說別人會投降，但他們自己腦袋裡就是投降主義，就是背棄中華民國。
黨團副書記長洪申翰則說，昨天爭論最重要源頭，就是蔡英文提出「四個堅持」，定錨兩岸關係，也取得多數民意支持，因為取得多數民意支持，採到藍營痛腳，他們開始口不擇言、氣急敗壞。昨天鄭麗文指控蘇、蔡會向中國敵人投降，這是無法接受的指控。
洪申翰也說，到底是哪個黨跑去中國聽訓？是哪個黨在投降路途上？這很清楚知道，國民黨還在期待習近平施捨的小慧，並且對台灣內部戰鬥、對外軟骨投降，鄭麗文昨天的說法就是做賊喊抓賊。