正國會反罷免3Q！莊競程：陳柏惟表現輾壓顏寬恒

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日前，國民黨主席朱立倫公開表示，罷免陳柏惟是他上任主席的第一戰。民進黨立委蔡適應說，朱立倫上任的起手式，是和中國共同決定發矮化台灣的賀電，又要罷免陳柏惟，而他自己和陳柏惟都在國防外交委員會替法案、預算把關，讓台灣具備更堅實的國防戰力，讓中國有所忌憚，「認同這場惡質罷免，就是反對民主台灣、認同威權中國」。
民進黨立委陳歐珀認為，惡質的罷免不但浪費人力物力，同時更讓台灣的民主政治陷入系統性危機，「挺台灣就投下不同意罷免，挺中國才投同意罷免」。
民進黨立委余天也說，陳柏惟很明確站在台灣這邊，對抗中國以及和中國合謀的朱立倫，台灣派都應該在這個關鍵時刻團結起來。一起導正惡質罷免、推動進步國會，支持青年從政。
民進黨立委陳瑩表示，台灣基進是台派小黨，罷免是監督及汰換不適任的民選公職人員，但現在卻被國民黨政治操作，在野黨推動罷免其他在野黨立委，好讓差一點在主席選舉跌一跤的朱立倫可以立下戰功，「這非常奇怪且幼稚」。
民進黨立委吳琪銘強調，陳柏惟進入立法院的這一年多，看到陳柏惟的成長，也發現他對台灣有一份毫不保留的熱忱。
16、17日罷免前的最後一個週末，幾位立委也規劃將前往台中，用行動支持陳柏惟。民進黨立委黃秀芳說，不論什麼形式相挺，都是希望能給陳柏惟最大的支持。
民進黨立委陳秀寳也呼籲，台中市第二選區的選民以行動來反對罷免，期待設籍該選區的朋友，挺身反惡罷，一起為追求地方政治正常化、台灣國家正常化的目標來努力！