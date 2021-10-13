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正國會反罷免3Q！莊競程：陳柏惟表現輾壓顏寬恒

▲罷免最後關頭，陳柏惟展開「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲罷免最後關頭，陳柏惟展開「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-13 10:47:30

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，多位民進黨正國會立委挺身而出，同時以發圖卡的方式聲援陳柏惟，呼籲投下不同意罷免票支持陳柏惟，終止惡罷。民進黨立委陳亭妃表示，提案方所提的4大理由不僅不合理，由前一次選舉落敗方主動表態、積極參與罷免活動，並由特定政黨傾全黨動員，並由地方派系積極介入運作，已使「罷免制度」讓民眾由下而上發起的原意，受到嚴重扭曲。

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與陳柏惟同為台中市立委的民進黨立委莊競程說，罷免的核心宗旨，在於期望能反映真實民意、落實真正的民主政治。陳柏惟的問政表現，深獲肯定，也曾獲得優秀立委；反之，顏寬恒過去擔任立委出席率、質詢率低，跟陳柏惟相比，「根本是被陳柏惟的表現輾壓」，要由誰代表台中第二選區的民意已經很明確，陳柏惟絕對比勢力盤根錯節的顏家更適合。

日前，國民黨主席朱立倫公開表示，罷免陳柏惟是他上任主席的第一戰。民進黨立委蔡適應說，朱立倫上任的起手式，是和中國共同決定發矮化台灣的賀電，又要罷免陳柏惟，而他自己和陳柏惟都在國防外交委員會替法案、預算把關，讓台灣具備更堅實的國防戰力，讓中國有所忌憚，「認同這場惡質罷免，就是反對民主台灣、認同威權中國」。

民進黨立委陳歐珀認為，惡質的罷免不但浪費人力物力，同時更讓台灣的民主政治陷入系統性危機，「挺台灣就投下不同意罷免，挺中國才投同意罷免」。

民進黨立委余天也說，陳柏惟很明確站在台灣這邊，對抗中國以及和中國合謀的朱立倫，台灣派都應該在這個關鍵時刻團結起來。一起導正惡質罷免、推動進步國會，支持青年從政。

民進黨立委陳瑩表示，台灣基進是台派小黨，罷免是監督及汰換不適任的民選公職人員，但現在卻被國民黨政治操作，在野黨推動罷免其他在野黨立委，好讓差一點在主席選舉跌一跤的朱立倫可以立下戰功，「這非常奇怪且幼稚」。

民進黨立委吳琪銘強調，陳柏惟進入立法院的這一年多，看到陳柏惟的成長，也發現他對台灣有一份毫不保留的熱忱。

16、17日罷免前的最後一個週末，幾位立委也規劃將前往台中，用行動支持陳柏惟。民進黨立委黃秀芳說，不論什麼形式相挺，都是希望能給陳柏惟最大的支持。

民進黨立委陳秀寳也呼籲，台中市第二選區的選民以行動來反對罷免，期待設籍該選區的朋友，挺身反惡罷，一起為追求地方政治正常化、台灣國家正常化的目標來努力！

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