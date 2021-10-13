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快訊／「888農遊券」中獎號碼出爐！共六組幸運號碼看這

▲農委會7日正式推出農遊券，面額為888元，並有其他多項好禮。（圖／擷取自農遊券官網）
▲農委會7日正式推出農遊券，面額為888元，並有其他多項好禮。（圖／擷取自農遊券官網）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-13 10:48:44｜2021-10-13 10:59:03

本次面額888元的「農遊券」，於今（13）日上午10時30分公布第一梯次的抽獎結果，其中二位數幸運號碼分別為89、32以及54，三位數幸運號碼分別為597、453及152，只要身分證後二碼或三碼為以上數字，且有登記農遊券者，於今日下午5時候就會收到簡訊通知中獎，估計總共有23萬695人受惠。

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本次農遊券面額為888元，共將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期四週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張；第二階段則在明年農曆年2月9日起，提供58萬張給10月12日後單筆消費滿1000元者抽籤，只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤，且消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。

農委會主秘范美玲今於抽獎現場上也指出，下次抽籤將於20日上午10時30分，同樣將在水土保持局臉書上直播，歡迎大家在這禮拜五（15日）前到五倍券平台進行登記，20日還可能成為下一批的農遊券幸運兒；本次第一梯次抽獎最晚登記時間是到25日的23時59分，民眾趕緊去登記就有機會中獎。

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