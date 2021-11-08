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台灣拚生技／產業障礙源於政府魄力與市場社會主義

▲總統蔡英文之前曾表示，有信心讓台灣生技產業成為下一個兆元產業，但民眾質疑「雷聲大雨點小」做不太起來？圖為蔡英文出席2020台灣醫療科技展開幕式。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文之前曾表示，有信心讓台灣生技產業成為下一個兆元產業，但民眾質疑「雷聲大雨點小」做不太起來？圖為蔡英文出席2020台灣醫療科技展開幕式。（圖／總統府提供）

記者許家禎/專題報導

2021-11-08 09:50:00｜2021-11-08 10:22:18

台灣生技醫療實力不容小覷，有實力又有潛力，政府更計劃讓台灣生技業成為下一個兆元產業。但市場信心卻不足，總對政策的「雷聲大雨點小」有質疑。為此，不少學者認為，國內生技業發展的障礙有二，一是政府沒魄力、不願大力投資；二是生技醫療產業太過社會主義，讓投資者望之卻步。

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生物藥品CDMO（委託研發與代工生產）成為近年來台灣生醫產業的熱門話題。生物技術開發中心董事長涂醒哲就直言，台廠做CDMO的質跟量都不用擔心，因為台灣很守規矩，科學家做事很謹慎小心，品質不輸給代工大國印度、中國與韓國；量能部分，則是卡在政府願不願意投資，並直接點出：「現在的問題，就是扶植力不足！」

政府喊兆元產業沒魄力　經費逐年減少
 

據了解，國內生物技術開發中心每年預算不到10億元，補助幾家疫苗廠已經很不夠用，偏偏大眾又對這10億元的花費有質疑。涂醒哲說：「這費用跟台積電一年研發費用破千億元相比，根本天差地別！」

同樣點出政府扶植力不足的，還有台灣精準醫療協會理事長李鍾熙。

他語重心長地說，生物技術開發中心是台灣相對於工研院，唯一的生物科技發展單位，但每年經費卻逐步減少，光2020年就被刪減了20~30%。另外，也有立委日前提出數據，表示生物技術開發中心去年預算6億多元，今年卻變5億多，讓人質疑政府說要扶植生技醫療產業的決心。

「台灣一直說要發展生技產業，但經費卻逐年減少，不是矛盾嗎？」李鍾熙認為，生技中心成果好壞是一回事，成果不好可以要求，但「不投資」就絕對不會有結果。

▲國內專家學者認為，目前生技產業現況仍有待加強，跟政府有沒有魄力、大力投資有關。（圖／示意圖，生物技術開發中心提供）
▲國內專家學者認為，目前生技產業現況仍有待加強，跟政府有沒有魄力、大力投資有關。（圖／示意圖，生物技術開發中心提供）
電子產業獲利快、生技醫療回收慢　投資青睞兩樣情

除了政府扶植力道不夠外，民間投資也不順利。

事實上，國內所有的民間投資，最在意的都鎖定在「未來賺不賺錢」，這導致市場資金習慣流向電子業，因為台灣電子業發展成熟，可以很快獲利，相對回收期長、風險與不確定性高的生技產業，就經常讓投資人怯步。

「這時候，政府更應該要帶頭做，雖有國發基金與台杉，但力量都還太小！」李鍾熙強調，要做就要做大案子，政府應該構想幾個大計畫，然後把資源砸下去，看能不能產生大作用。

李形容：「想當年，台灣只做黑白電視，突然有人說要做半導體，那時也被笑說是『小孩子玩大車』！」但那時的政府有魄力、有遠見，最後才讓國內電子業、台積電有今天的成績。由此可見，政府在生技產業的力道與決心不夠，除了應該帶頭做，還要鼓勵民間投資、創造好的投資環境。

投資生技猶如保溫箱中孩子　頻頻打開問「長大沒」？

以這回新冠疫苗開發舉例，美國、新加坡都是由政府帶頭投資，而且是早在各家廠商研發初期，政府就先投注一大筆經費！

台經院生科中心所長孫智麗指出，美國先是投了10幾家，最後有4家拿到美政府的EUA，且以預採購模式，讓廠商研發無後顧之憂、國家疫苗取得與政策才能延續。

至於新加坡，也是看了上百個技術案後，最後選了10幾家投注，其中一家就是BNT，最後成為亞洲第一個拿到疫苗的國家，搶得先機。

孫智麗強調，如果政府帶頭投資前，一直受到謠言或輿論影響，就越會失去平常心，對生技產業發展的幫助就越受限。她分析，政府如果要像現在投資電子製造業一樣，馬上就想看到結果，最後就是一直換題材與標的投入，「猶如孩子還在保溫箱，但卻一直打開蓋子問長大了沒？」

▲學者指出，如果政府帶頭投資生技產業，要像電子製造業一樣，馬上看到結果，最後就是一直換題材，「猶如孩子還在保溫箱，但卻一直打開問『長大了沒』」？」（圖／示意圖，圖片來源123RF.com.）
▲學者指出，如果政府帶頭投資生技產業，要像電子製造業一樣，馬上看到結果，最後就是一直換題材，「猶如孩子還在保溫箱，但卻一直打開問『長大了沒』」？」（圖／示意圖，圖片來源123RF.com.）
生技醫療太過社會主義　法規是助力還是阻力？

除了政府的魄力不夠外，生技產業的法規太過落後也常為人詬病，特別是過去台灣沒有那麼多發展新藥經驗，在政府審核上就顯得很難通過。

孫智麗指出，這次新冠疫苗發展，台灣創出了獨步全球的免疫橋接，算是很大創新與法規突破，雖然雜音非常多，但卻是有意義的，無論最後是成功或挫敗，都是一種經驗累積。

李鍾熙則認為，追根究柢國內法規的問題，最後會發現是受到台灣須尊循社會主義而產生影響，因為生技醫療，總被認為「不應該盈利」。

他批評：「那大家為什麼不去罵台積電？台積電賺錢成為護國神山，生技醫療產業卻不行？這個產業賺錢就是壞事？」只要是合法的，有符合規範賺錢，就是替社會創造價值，如果前提是「業者不能盈利」，那也難怪大家都不想投資。

民間業者心聲：下游人才不足　缺乏牽線國際先進技術
 

政府一旦選擇大力扶植某個產業，或讓該產業在「特許」環境下成功獲利，就經常被大眾掛上「官商勾結」的罪名，這種特殊的環境其實已限制了台灣生醫業的發展。不過，除了政府扶植力不足、法規成為絆腳石，業者還提出「政府沒有培養生技基礎人才」的問題。

國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋就提到，目前台灣還是比較著重上游研究、資源也比較多，卻缺乏下游代工、基礎生產製造、品管品保這些人才。

「如果研究開發與基礎建設能各投注一半的費用，整體來說會比較符合效應，畢竟上游生技開發完以後，還是要下游的產品化。」

另一位不具名的生技業人士也說，生技製藥產業跟其他產業不同，因為前期研發須投入較高的金錢與時間成本，因此更需要市場信心及政府的支持。

這種產業特色，除了資金取得的挹注或法規，如果政府能協助進媒合國際先進技術，那國內整體產業發展腳步才能加快，才有在國際市場中找出差異化，形塑競爭力。

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