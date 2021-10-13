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類風濕性關節炎是一種自體免疫反應所引起的全身性發炎疾病，是破壞力最強的關節炎，又被稱做「不死癌症」。社團法人中華民國風濕病醫學會蔡長祐理事長表示，類風濕性關節炎好發於30至50歲的中年女性，由於病情的進程十分迅速，如未在初發病的六個月黃金期內接受治療，患者多半在發病的二年內就會發生關節損壞的狀況。一旦關節受到侵犯，將逐漸變形、僵直，造成不可逆的關節失能問題。
蔡長祐理事長進一步說明，類風濕性關節炎過往僅能以消炎藥或類固醇來延緩惡化，然而嚴重的副作用讓不少患者寧願咬牙忍痛也不願治療。現今最新的生物製劑已能有效抑制錯亂的免疫反應，穩定使用能緩解發炎症狀，減緩對關節的傷害，提供患者傳統治療以外的新選擇。然而，生物製劑的健保給付條件較為嚴苛，因此不少未達重度病情的患者飽受疾病的嚴重侵襲，更使生活、經濟的困境進一步惡化。
生物製劑現曙光！ 病友盼放寬健保給付條件
今年已57歲的類風濕性關節炎病友徐小姐，回想起自己在大學畢業隔年確診時的無助，仍不禁紅了眼眶；徐小姐分享，發病那年四肢關節劇烈疼痛，每日早晨因關節僵硬無法起身下床，連掀開棉被、自己穿衣都做不到，更無法正常行走。無法接受自己罹病，徐小姐對生命幾乎絕望，所幸在接受醫生評估嘗試使用生物製劑治療，才讓病情得以控制，不再讓疼痛禁錮自己，生命重現一絲曙光。
中華民國類風濕性關節炎之友協會包素娟理事長表示，每位病友背後都是一言難盡的辛酸血淚，最初發病時，看似與常人無異的外表，甚至可能招來他人的誤會與不諒解；而症狀嚴重時，可能連腳趾碰到地板都疼痛難耐！所幸現在有新的治療方式，提供患者傳統治療以外的新選擇，可惜目前生物製劑的健保僅給付條件僅限重度病友，讓生活同樣深受困擾的中度病友可望卻不可及，盼望政府能放寬健保給付條件，使更多病友能重拾生命的曙光。
響應10/12世界關節炎日 病友故事微電影首映
中華民國類風濕性關節炎之友協會包素娟理事長也提及，為推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的重要觀念，「歐洲國際風濕及關節炎協會」於1996 年將每年 10月12日訂定為「世界關節炎日」，希望能讓社會大眾對疾病有更多認識，並期盼旁人能對病友能多一份關愛與包容，為社會注入一道暖流。
資料來源：健康醫療網 10/12世界關節炎日 醫盼放寬生物製劑健保給付條件
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