台灣拚生技／誰說投資就是圖利？學者猛搖頭、業者嘆孤寂

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曾經任職世界先進董事長、現任東洋董事長林全就指出，台灣晶圓代工產業，因為資通訊產業變化很快，因此要不斷求新求變，但生技業不太一樣，步調沒那麼快，「像東洋，我們就講我們該講的，沒東西講就安安靜靜把每件事做好。」
其實，林全一語道破現在資本市場上生技股的處境。
生技產業研發時間長、風險大 成功前得耐得住寂寞
事實上，生技業者研發時間長、風險高、股價波動大，相較電子產業營收獲利與股價屢創新高，完全呈現兩樣情。林全坦言：「生技產業是很孤獨的、要很有耐心。」
台康生技營運長暨資深副總經理張志榮博士也說：「這個產業很特別，沒有成果前要承受許多聲音。」
以莫德納的mRNA技術為例，之前並不被社會看好，甚至遭受批評與嘲諷，但莫德納創辦人堅持這個技術的價值，10年、20年後才終於被大家看見與認可。
以台康生乳癌生物相似藥EG12014D為例，這項技術開發了8年才把臨床三期做完，也很幸運地技轉給台灣諾華旗下山德士，獲得不錯的成績。但張志榮回想第一年申請科技專案補助時，評審委員一句「沒有創新，不值得補助」，讓他們感到很挫敗，如今苦盡甘來，「8年後很多人拿錢給我們，看到希望、可以跟國際並駕齊驅，只是過程中，(業者)要耐得住寂寞與空窗期。」
是圖利還是扶植？學者感嘆：最糟糕就是資本市場
生技醫療本質就是如此，有民間生技業者說，股民常把生技醫療產業視為「本夢比高」的產業，但從藥品研發、通過臨床、取得藥證再上市，每一道程序都是時間與金錢的累積，產業界為了避險，會儘量在不同階段有不同的合作來爭取合理利潤，一旦成功，不僅有藥品上獲利，也能普及照顧人類健康的目標，這是生技製藥產業的企業社會責任。
生技發展本是一樁美事，但無奈在台灣總是負面多於正面。台經院生科中心所長孫智麗就直言：「台灣最糟糕的問題就是資本市場！」
她指出，有人利用投機性去炒作股票，市場上也常會出現混亂的謠言與價格哄抬，造成大家對生技產業的不信任，這是生技發展最大隱憂。
弔詭的是，好不容易當政府資金開始挹注生技產業時，又被大眾認為是「圖利廠商」。孫智麗指出，「扶植廠商」跟「圖利廠商」最大差別，在於「扶植」是在產業很弱時，利用政策加持協助，是可以「圖利」一群廠商；但如果這產業已經很好，卻只挑一兩家廠商對他好，那才叫「圖利」。
孫智麗認為，當整個產業基礎設施不好時，政府利用政策讓環境變好，讓很多人才願意留在這裡，資本市場就能募集研發所需要的資金，這叫做扶植產業。
她感嘆：「只是現在資本市場太混亂，因為謠言造成很多好公司，或需要資金的企業沒辦法順利募集資金，走完研發最後一哩路。」
國外專業機構投注生技股 台灣卻是散戶炒短線
其實，全世界生技產業難免都有類似「圖利」爭議，但美國市場卻非如此！
在美國，投資機構可以一次投注好幾家生技創投，甚至幾百家廠商，只期待一兩家回報，因為專業投資機構充分了解：「有研發潛力的公司，需要募集資金、招募人做試驗，還要做很多量產開發技術，這些都需要資金」。
但在台灣，一般散戶投資人常只為了炒短線、賭一家企業，鎖定的並非業者的未來性。於是投資人只專注一家業者，也因此容易受到謠言、炒作影響，最終失去信心。專家分析，這與國外投資生技股的幾乎都是專業投資人不同。事實上散戶加入生技基金商品來分散投資標的與風險，作法較為恰當。
啟發投顧分析師莊佳螢就建議投資人，生技產業要看「有沒有創新」、「獨占技術和專一性」，股價位階也要注意。她建議，「若有消息面，但股價在低檔，承接比較沒有風險。」至於財報部分，營收獲利若是轉盈，也是投資的指標之一，「千萬不要道聽塗說炒短線。」
南韓、台灣經營生技兩樣情 學者：應把握國產疫苗研發
再來看看民間企業投資生技產業現況，台灣因為資通訊產業發達，有足夠的營收獲利，因此跨領域到生技產業的狀況時有所聞，這雖然已成趨勢，但仔細觀察，多數都是以「醫材研發」為主，且量體較小。
「這與鄰近的南韓相比真的有很大的不同。」台灣精準醫療協會理事長李鍾熙就表示，在南韓投資生技業的大多是大企業或電子大廠，是韓國政府多年來與民間攜手和國際藥廠、研發機構合作所奠定下來的基礎。
以疫苗代工來說，南韓官民合作多年來積極經營，光是WHO核准的6種疫苗品牌中，南韓就代工了4家，而WHO國際疫苗研究所也在韓國，凸顯了南韓在國際生技領域中的地位。李鍾熙強調，「其實從上而下，政府應該教育大家，對台灣生技多點耐心，生技產業真的不是一兩天就能發展起來的！」
再以這次高端與聯亞藥新冠肺炎疫苗為例，李鍾熙也認為，這本來應該是台灣生技發展的重要機會，但社會上似乎有很多質疑，認為「執政黨護航」，但「這沒什麼好擔心的！因為過一年後疫情穩定了，疫苗沒什麼大問題時，(政府)就會變成英雄。」他建議政府想做事，就不要怕那麼多人反對。
孫智麗同樣對國產新冠疫苗的研發給予肯定。她認為，疫苗關係國家安全，政府攜手民間企業，剛好利用這次疫情機會練功，把整段疫苗從設計開發，或者是授權取得開發經驗，到後面量產都應該要堅持走完，因為這段經驗非常寶貴，值得投資下去。
至於外界憂心「產量過剩」問題，其實可以捐贈給其他友邦解決，政府與業者不要怕失敗，因為過程的養成，絕對也有助於開發其他疫苗或成品。