燃煤之急難解！中國煤炭價格飆漲　限電持續衝擊商業經濟

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中國鄭州商品交易所週二（12日）動力煤期貨上漲超過7%，至每噸1507人民幣，週一時更是飆升12%，報每噸1408.2人民幣，創下歷史新高。今年截至目前為止，煤炭價格已經大漲一倍多。自8月17日以來，動力煤期貨價格自每噸750人民幣，一路突破每噸1000人民幣，在最近飆升至每噸1600人民幣大關，在不到２個月內漲幅高達86%。
儘管山西煤礦陸續復工，但是根據《彭博社》最新報導，動力煤期貨價格周三（13日）再度飆漲，一度上漲8.8%，報每噸1640人民幣，創下最活躍合約的盤中新高紀錄。
煤炭是中國主要能源，廣泛用於供熱、發電和煉鋼，去年佔了中國總能源使用量將近60%。就在中國試圖通過提高煤炭產量和允許燃煤發電站提高發電量，來緩解電力短缺的同時，卻又遇上天災來襲，加劇煤荒和電荒的困境。最近幾週，能源短缺已經蔓延至中國20個省份，迫使政府在高峰時段限電，工廠停產也損害了工業生產，重創中國經濟前景。
中國因為在大流行之後嚴重依賴火力發電，但是國家減少碳排放的政策促使今年稍早數百煤礦關閉或減產，從而推高煤炭價格。但是在北京當局限制澳洲煤炭進口以及天氣問題之下，加劇了缺電的問題。
根據中國國家能源局的數據指出，今年夏季比起往年更熱，促使7月份用電量創新高，前8個月整體用電量與去年同期相比增長14%。但近幾個月，水電等再生能源受到乾旱影響，發電量不穩定且減少。
為了緩解電荒，中國政府政府允許各省調漲電價，也著手解決「燃煤之急」，第2大產煤省內蒙古日前要求72座煤礦將產量提高至9840萬噸，相當於中國每月煤炭產量的30%左右。吉林省省長先前也曾宣布要增加進口煤。另外浙江最大煤炭購銷企業浙能集團所屬富興燃料公司進口了13.6萬噸哈薩克煤。遭到中國當局封殺的澳洲煤炭近日也進入中國市場。
但能源問題持續衝擊經濟，中國《IT時報》先前報導就指出，中國電商重鎮浙江省義烏市仍陷於限電困境當中。義烏做為全球最大的廚具、玩具、電子產品和其他商品批發市場，卻因為限電，相關行業受到衝擊。電力短缺和工廠減產可能也會影響到一年一度的「雙11購物節」，而這項活動往年都為零售商帶來數百億美元的銷售額。