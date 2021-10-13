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燃煤之急難解！中國煤炭價格飆漲　限電持續衝擊商業經濟

▲中國煤炭價格持續飆漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國煤炭價格持續飆漲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-13 11:28:32｜2021-10-13 11:34:40

近來中國因暴雨、洪災不斷，導致中國煤炭重鎮山西的部分產區陸續關閉，主要用於發電的動力煤期貨價格連續2天飆漲，漲幅一度高達12%。 眼見中國「十一長假」假期結束，限電問題仍然受到關注。

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根據《彭博社》報導，因為連日暴雨成災，山西省的682處煤礦中已經有60處關閉。報導指出，山西省生產了中國30%的燃料，這場洪水可能將會加劇中國能源危機。就在週一（11日）開盤後，中國動力煤期貨價格飆升至新高。

中國鄭州商品交易所週二（12日）動力煤期貨上漲超過7%，至每噸1507人民幣，週一時更是飆升12%，報每噸1408.2人民幣，創下歷史新高。今年截至目前為止，煤炭價格已經大漲一倍多。自8月17日以來，動力煤期貨價格自每噸750人民幣，一路突破每噸1000人民幣，在最近飆升至每噸1600人民幣大關，在不到２個月內漲幅高達86%。

儘管山西煤礦陸續復工，但是根據《彭博社》最新報導，動力煤期貨價格周三（13日）再度飆漲，一度上漲8.8%，報每噸1640人民幣，創下最活躍合約的盤中新高紀錄。

煤炭是中國主要能源，廣泛用於供熱、發電和煉鋼，去年佔了中國總能源使用量將近60%。就在中國試圖通過提高煤炭產量和允許燃煤發電站提高發電量，來緩解電力短缺的同時，卻又遇上天災來襲，加劇煤荒和電荒的困境。最近幾週，能源短缺已經蔓延至中國20個省份，迫使政府在高峰時段限電，工廠停產也損害了工業生產，重創中國經濟前景。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲因煤炭價格飆漲以及天氣影響，進一步加劇缺電問題。（圖／美聯社／達志影像）
中國因為在大流行之後嚴重依賴火力發電，但是國家減少碳排放的政策促使今年稍早數百煤礦關閉或減產，從而推高煤炭價格。但是在北京當局限制澳洲煤炭進口以及天氣問題之下，加劇了缺電的問題。

根據中國國家能源局的數據指出，今年夏季比起往年更熱，促使7月份用電量創新高，前8個月整體用電量與去年同期相比增長14%。但近幾個月，水電等再生能源受到乾旱影響，發電量不穩定且減少。

為了緩解電荒，中國政府政府允許各省調漲電價，也著手解決「燃煤之急」，第2大產煤省內蒙古日前要求72座煤礦將產量提高至9840萬噸，相當於中國每月煤炭產量的30%左右。吉林省省長先前也曾宣布要增加進口煤。另外浙江最大煤炭購銷企業浙能集團所屬富興燃料公司進口了13.6萬噸哈薩克煤。遭到中國當局封殺的澳洲煤炭近日也進入中國市場。

但能源問題持續衝擊經濟，中國《IT時報》先前報導就指出，中國電商重鎮浙江省義烏市仍陷於限電困境當中。義烏做為全球最大的廚具、玩具、電子產品和其他商品批發市場，卻因為限電，相關行業受到衝擊。電力短缺和工廠減產可能也會影響到一年一度的「雙11購物節」，而這項活動往年都為零售商帶來數百億美元的銷售額。

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