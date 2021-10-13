北市把疫苗放到過期？林穎孟：更有民眾已接種過期疫苗
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過能夠有效阻絕疫情的疫苗，覆蓋率仍舊未達全體免疫的程度。不過此時卻傳出北市有醫療院所將AZ疫苗放到過期？無黨籍台北市議員林穎孟今（13）日上午爆料，一批由日本捐贈、在9月7日抵台的疫苗，竟被醫療院所放到過期，甚至最後還施打到人的身上。林穎孟質疑北市府應該出面說清楚，是盤點上出了問題，還是資料誤植？不能陷民眾於恐慌之中。
記者丁上程／台北報導
2021-10-13 11:17:02｜2021-10-13 11:58:10
林穎孟表示，有大安區的民眾向她投訴，陳情人與另一人一共兩人，在10月4日上網預約10月8日到位於大安區的中心診所醫療財團法人中心綜合醫院注射疫苗，沒想到接種完疫苗以後，查看健保快易通想看看疫苗來源與批號，沒想到竟顯示所注射的是10月3日到期、已經過期5天的批號K004C疫苗。根據疾管署及衛生局資料，這批K004C疫苗，為日本贈送的AZ疫苗，9月7日到貨，9月15日封緘，9月18日疾管署發放給台北市衛生局後，同日衛生局第一次撥發至醫院診所，9月23日第二次撥發，其中包含這間中心診所醫院。
林穎孟直言，北市府曾向市民保證「會盤點醫院，不會把疫苗放到過期」的承諾，根本破功到極點！「到底怎麼管理的？如果有盤點，會發生這種事？」目前她掌握已有兩位預約連號的大安居民受害，同天早上其他接種者是否也注射到這批過期疫苗？其他前後過期批號疫苗、別家醫院是否也有同樣問題、範圍多大？衛生局都應該要徹底調查清楚。
林穎孟強調，目前世界所有疫苗都還未真正完成三期，注射過期疫苗會造成什麼風險，效力是否存續或危害健康，都未可知。柯市長應該負起責任，主動清查系統上所有過期批號，釐清程序環節出了什麼問題，懲處相關單位，並與受害市民聯繫，追蹤其健康狀況，評估是否應再注射疫苗、或其他保障市民健康的措施、以及後續賠償因應作為，不應等待市民自己申請才受理，任市民陷於恐慌狀態。
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