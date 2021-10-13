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助陳柏惟澄清挨藍營告　蔡其昌再挺3Q：路見不平拔刀相助

▲立法院副院長蔡其昌表示，國民黨用抹黑、說謊方式要罷免台灣基進立委陳柏惟，自己當然要協助還原事實。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.13）
▲立法院副院長蔡其昌表示，國民黨用抹黑、說謊方式要罷免台灣基進立委陳柏惟，自己當然要協助還原事實。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.13）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-13 11:42:31｜2021-10-13 12:14:34

立法院副院長蔡其昌日前表示，國民黨團提案要採購「中國科興等疫苗」，台灣基進立委陳柏惟才在立法院投下反對票；國民黨團今（13）日赴台北地院按鈴控告蔡其昌妨害名譽，引發議論。蔡其昌今日上午出面表示，他身為副院長，出來還原事實，但國民黨持續用抹黑、謊言作為罷免陳柏惟的理由，還要提告自己，這就是「惡罷」行為。蔡也表示，「目前為止我沒有宣布要選台中市長，國民黨不用急著幫現任市長盧秀燕打壓我」。

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針對國民黨團今日按鈴控告，蔡其昌於立法院出面還原表示，這個事情的背景是因為，國民黨在台中第二選區的大街小巷掛滿抹黑陳柏惟的看板，用抹黑、謊言要來罷免他，這就是「惡罷」行為。

蔡其昌說，這些看板內容寫陳柏惟投票反對國民黨提案，但國民黨提案內容分2部分，在下半部說要要求行政部門買4000萬劑WHO緊急採購清單的疫苗，而陳柏惟反對這提案的主要原因，是因為反對採購中國疫苗，因為WHO認證清單是有中國疫苗的，且現貨市場國際品牌都是缺貨，最多的就是中國疫苗，所以陳柏惟投反對票不是反對採購疫苗，是反對國民黨這提案非常有可能去買到中國疫苗。

蔡其昌說，國民黨用抹黑、謊言作為罷免理由，這是欺騙鄉親的行為，這就是「惡罷」，自己只是把這個事情跟鄉親說明清楚，不知道妨礙妨害誰的名譽，實在不了解。

蔡其昌也說，說到妨礙名譽，他自己主持院會時，國民黨違法帶麥克風，罵了1小時，言語很難聽、內容很羞辱，帶子可以拿出來看，到底是誰妨礙名譽。

蔡其昌說，用謊言抹黑方式要罷免，那人家看不慣出來幫忙主持公道與正義，國民黨連幫忙的人都要一起告，這不是「惡罷」甚麼才是「惡罷」。國民黨這種行為實在讓人無法接受，那要告是他們的自由，但對於陳柏惟這個事情，「我只能說，路見不平拔刀相助」。

蔡其昌也說，他是副院長，站出來還原事實，澄清陳柏惟的想法，國民黨不只「惡罷」陳柏惟，還要告我，這就是魚目混珠，相信台灣社會不能夠接受。

蔡其昌也說，要告訴國民黨，到目前為止他都沒有宣布要選台中市長，不用急著幫國民黨籍的現任市長盧秀燕打壓他，只要走得對、走得正，沒有私心來為台中市民服務、讓立法院可以運作，這些伎倆沒有甚麼好擔心、害怕的。

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